Tomáš, úprimne, ako sa po tom všetkom máš?

,,Mám sa dobre, aj keď som mal ťažšie obdobie, už je to za mnou a postupne sa vraciam do svojho normálneho režimu. A dúfam, že to bude len a len lepšie.”

Si s Marcelou ešte v kontakte?

,,Týchto otázok mi vybehlo asi sto… V kontakte s Marcelkou sme a myslím si, že náš kamarátsky vzťah je ešte lepší ako keď sme fungovali ako pár. Čiže áno, sme v kontakte a ako sme to vtedy napísali, sme tu jeden pre druhého. Len s tým rozdielom, že to už nedávame na internet a sme už iba kamaráti.”

Letná media párty televízie Markíza v Bratislave. Na snímke Tomáš Tarr a Marcela Dolniaková. Zdroj: EMIL VAŠKO

Koľko plánuješ byť ešte na Slovensku?

Na Slovensku som už dlhšie, ako som plánoval, chcel som tu byť iba počas leta, ale už je október a stále tu máme leto, ale… pomaly sa už chystám do Thajska, pretože už som tam nebol veľmi dlho. Na Slovensko sa ale určite v zime vrátim. No a keď budem v Thajsku, veľmi rád by som vám ukázal tú krajinu z môjho pohľadu. Máte sa na čo tešiť. Thajsko si so mnou užijete aspoň cez obrazovky.

Tomáš bol po rozchode s Marcelou zdrvený. Zdroj: Instagram/tomas_tarr

Čo ťa motivuje, keď si prechádzaš zlým obdobím?

,,Každému pomáha niečo iné. Mne určite kamaráti, moji blízki a ja sám som strojcom svojho šťastia. Človek si musí uvedomiť, že život nekončí, aj keď máte zlé obdobie. Hlava hore, každé zlé obdobie prejde. Po každej búrke vyjde slnko.”

Je niečo, čo by si chcel vo svojom živote zmeniť?

,,Z minulosti určite nie, pretože všetko je tak, ako má byť. A do budúcnosti… Hlavne byť zdravý a šťastný.”

