Zuza precestovala už skoro celý svet. V detstve sa s rodinou presťahovali do Venezuely, kde prežila tých najkrajších päť rokov svojho detstva. Neskôr sa vrátila a pokračovala v štúdiu na Slovensku. Po vysokej škole odišla do San Francisca, kde dva roky pôsobila ako aupairka. Potom ju neutíchajúca túžba po cestovaní zaviala do Dubaja, kde pracovala ako letuška. Možno aj tento jej rozlietaný štýl života mohol za to, že si nevedela nájsť priateľa. Rozhodla sa preto skúsiť šťastie v šou Ruža pre nevestu.

Zuza Baquero, 34, Bratislava, realitná maklérka Zdroj: TV Markíza

No kým sa viaceré krásky snažili hneď v prvej časti upútať ženícha čo najviac, ona iba ticho sedela a nevyvíjala smerom k Tomášovi absolútne žiadnu aktivitu. Niet divu, že ju poslal domov medzi prvými. „On si ma nevybral a ja by som si ho nevybrala. Taký chlap na Zemi nie je, že by som za ním prvá doliezala,“ priznala následne Zuzka. Ale nie nadarmo sa hovorí, že tichá voda brehy myje. Kým v šou sa prezentovala ako konzervatívna žena, v súkromí je to pravý opak. O čom svedčia jej pikantné fotky na Instagrame!

Zuzanu poslal Tomáš domov medzi prvými. Zdroj: TV Markíza

Zuzanin profil je plný dráždivých záberov a viaceré by sa pokojne uživili aj vo filmoch a magazínoch pre dospelých. Dokonca... niektoré pripomínajú ľahké porno... Tomáš, pozri, akú dračicu si zo šou vyhodil! Ale... Ktovie čo by na tieto fotky povedala Tomášova mama, ktorá ledva predýchala Petranine fotky v spodnej bielizni na Only Fans.