Keď osemnásť nádejných neviest zbadali prvýkrát Tomáša, ostali z neho poriadne namäkko! Vysoký, vyšportovaný, pohľadný a úspešný muž im okamžite zamotal hlavy. Vybrať muža, pri ktorom je už na prvý pohľad jasné, že sa bude páčiť takmer všetkým ženám, je mimoriadne náročné. Svoje o tom vedia aj v zahraničných verziách tejto šou. Formát Bachelor sa totiž už roky vysiela v rôznych kútoch sveta. A tento rok si nevesty vyberali ženísi v nemeckej verzii a aj v tej americkej.

Tomáš Tarr Zdroj: TV Markíza

Na exotických Bahamách si hľadal lásku 26-ročný technický manažér Zach Shallcross pochádzajúci z Californie. Jeho rodičia sú manželmi viac ako 30 rokov a tak mu podľa jeho slov ukázali, ako vyzerá skutočná láska. Zach si pozval 30 dievčat do luxusného rezortu Baha Mar na Bahamách. Šou sa skončila 27. marca, kedy sa Shallcross napokon zasnúbil s Kaity Biggar, 27- ročnou zdravotnou sestrou. Pár dokonca nafotil aj svoje oficiálne zásnubné fotografie a v lete plánujú spoločné sťahovanie do Austinu v Texase, kde ženích býva.

Najnovším Bachelorom vysielaným na nemeckej RTL je David Jackson (32), ktorý po štyroch nevydarených vzťahoch a troch rokoch bez partnerky bol na novú známosť viac než pripravený. Polovičný Američan žije striedavo v rodnom Štuttgarte a Dubaji. Vyrastal s troma ženami - svojou dvojičkou, sestrou a mamou. Živí sa ako model a influencer. Exotický svalovec o sebe tvrdí, že je poctivý, otvorený, empatický a nebojí sa na rovinu hovoriť o svojich emóciách, naopak považuje to za mužné. Na začiatku sa o srdce televízneho ženícha uchádzalo 23 žien. Šou sa nakrúcala v Mexiku a David si vo finále, ktoré bolo odvysielané 10. mája, napokon vybral vyvolenú menom Lisa.

Čo hovoria nevesty zo šou na zahraničných ,,Bachelorov”?

Mirka

- David sa mi nepáči vôbec, pre mňa žiadna charizma, vôbec z neho nič nevyžaruje, čo by sa mi páčilo.

- Zach mi príde viac sexi ako ten prvý, má vyžarovanie, ale nie je to úplne môj typ muža. Takže ak idem hodnotiť výzorovo, tak pre mňa bol Tomáš fakt úplný ,,match.” Jednoznačne z týchto troch je pre mňa najpríťažlivejší.

Mirka z Ruže pre nevestu Zdroj: Instagram/mirkahri

Marcela

Ak si mám Bachelora predstaviť ako celok, tak som veľmi hrdá na produkcie, ako si dali záležať na výbere našich ,,vyvolený”. Sú to šarmantní, charizmatickí muži. Každý z nich je zaujímavý vo svojej podstate. Ja za seba si dovolím tvrdiť, že náš Bachelor Tomáš sa mi najviac páči, ale je to iba môj subjektívny názor, keďže som ho mala možnosť spoznať aj ako človeka a do dnes neviem rozdýchať, že nie som jeho vyvolená. Takže ak by si zvyšní dvaja bachelori nenašlú tú pravú, som ochotná poskytnúť im moje telefónne číslo (smiech).

Marcela z Ruže pre nevestu. Zdroj: TV Markíza

Priscilla

Zach je extrémne zlatý, možno aj že úplne môj typ, by som povedala... Tento sa mi páči určite viac ako Tomáš.

David je už na prvý pohľad ku*evník, neviem, či by som ho riešila (smiech).

Priscilla z Ruže pre nevestu. Zdroj: Instagram/barberlejdy

Niki

Zach mi príde podobný typ ako Tomáš. Vyzerá byť sympatický. Na prvý pohľad by som sa nezamilovala, ale možno v skutočnosti by ma viac očaril, ťažko povedať.

David mi príde fyzicky príťažlivejší. Má krásny úsmev a zuby a chrlí z neho sexepíl. Krása ale neznamená všetko, musela by som oboch osobne spoznať. Čo sa týka Tomáša, medzi nimi je výzorovo tak v strede.

Niki Zsuriková z Ruže pre nevestu. Zdroj: Instagram niki.zzzz

Tereza

Za mňa sú naozaj veľkí fešáci. Hlavne ten z Nemecka, hahaha. Ale ak by som mala byť úprimná, som rada za toho nášho. Milujem modré a zelené oči, v ktorých náš Tomáš nemá konkurenciu. Ale pánov by som musela osobne spoznať.

Tereza z Ruže pre nevestu. Zdroj: TV Markíza

