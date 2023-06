Nie je žiadnym tajomstvom, že terčom najväčších ohováraní sa stala práve víťazka Petrana. Mirka na ňu nemá jediného pekného slova, na Instagrame sa o nej vyjadruje v poriadnych negatívach a rovnako je na tom aj Priscilla, ktorá Petranu nemôže ani cítiť. Zrejme aj to nakoplo krásku s modrými očami, že už viac nebude mlčať.

Tomášova ex Petrana Zdroj: instagram/petrana

,,Ja som zatiaľ bola asi najväčší diplomat, čo sa týka vyjadrovania k ostatným účastníčkam šou a čo sa týka celého diania, ale keďže čo jediné, čo ostatné dievčatá dokážu robiť, je brať si moje meno do huby, tak asi je čas aj na to, aby som sa vyjadrila aj ja. Pohár trpezlivosti pretiekol," prihovorila sa Petrana fanúšikom. ,,Jedna moja spoluúčastníčka, ktorá bola so mnou zhodou okolností aj vo finále, ktorá zobrala prehru tak veľmi ,,športovo" a je tak brutálne nad vecou, že doteraz sa ku mne vyjadruje a postuje o mne storky a doteraz ma hejtuje na hociktorej platforme a prvá vec, čo spravila, keď došla domov po prehre, bolo, že po celých Košiciach a všetkým svojim kamarátom vytrúbila to, že Tomáš je gay, a preto jej nevadí, že prehrala, pretože Tomáš on je gay," smiala sa Petrana.

Tomáš Tarr. Urážky od neviest ho veľmi sklamali. Zdroj: MARTIN DOMOK

Najnovšie si Mirka a Priscilla pustili ústa na špacír v relácii Oskara Baramiho na YouTube. A Košičanka išla ako píla. ,,Tomáš nie je ten chlap, za ktorého sa prezentoval v šou. Za mňa, kebyže si môj chlap dáva filtre na Instagrame a Tik Toku, tak pre mňa to je… Ja chcem proste muža, chlapa! Ja nechcem takého modelínka, ktorý sa každý deň natáča, ako trénuje vo fitku a špúli pery. Pre mňa to nie je príťažlivé ani sexi,” rozohnila sa Mirka a s moderátorom sa rehotala aj na jeho maďarskom prízvuku. Nezaostávala ani Priscilla, ktorá odpovedala na otázku, či by s ním išla na rande, keby ju teraz zavolá.

Mirka sa zabávala na účet Tomáša. ,,Ja chcem proste muža, chlapa! Ja nechcem takého modelínka, ktorý sa každý deň natáča, ako trénuje vo fitku a špúli pery!" Zdroj: YouTube oskibarami

,,To by bola iba taká jednorázovka. Že poď do postele, šmyk, čau! Ale musela by som vedieť dopredu, že jak to tam dole vyzerá,” rehotala sa Priscilla. Ľudia im to však dali poriadne vyžrať. ,,Ste úbohé dievčatá … a Mira aj toľko mesiacov po tom, toľko hnevu v sebe. Teba mať doma, asi sa zavesím po mesiaci!” odkazujú im fanúšičky šou. ,,Mirka hrala celý čas divadlo, že je dobručká, milučká, skromná a opovrhuje tými plastik bárbinami, ale tie barbinky milá Mira nemali v sebe toľko zloby ako ty!” kopili sa odkazy.

Priscilla priznala, že by si s ním dala už iba jednorázovku. Zdroj: YouTube oskibarami

Tomáš, ktorý sa na celé leto vrátil na Slovensko, je z ich útokov poriadne sklamaný. ,,Niektoré z nich ma sklamali, pretože práve pre tie, ktoré sa najviac ozývajú, som spravil najviac, čo som mohol. Boli tam skoro do konca a neviem, či je to závisť alebo pocit z ohrdnutia, ale nemilo ma to prekvapilo a hlavne som nečakal od jednej nemenovanej z nich, že takto sa bude voči mne vyjadrovať. Ale aspoň si teraz môže Slovensko urobiť názor, prečo som sa rozhodol, ako som sa rozhodol. Ja nikomu neprajem nič zlé, ja sa nepovyšujem ani nad jednu z nich a prajem im, nech sa im všetkým darí,” povedal nám.

