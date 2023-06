Bola to poriadna jazda. Tomáša na začiatku v luxusnej tureckej vile čakalo 18 vydajachtivých žien. Postupne ich začal vyraďovať, spoznávať, tráviť s nimi romantické rande… Počas každého ceremoniálu sa však ruža ušla iba niektorým a počet sa neustále znižoval. A čím menej dievčat v šou ostávalo, tým gradovali intrigy, hádky a ohovárania. Do finále sa nakoniec dostali dve úplne odlišné dievčatá. Mirka s anjelskou tváričkou, no ráznym vystupovaním a cieľavedomá Petrana so žiarlivou povahou.

Tomáš zobral Petranu tiež do wellnessu. Zdroj: TV Markíza

Tesne pred definitívnou voľbou ešte s obomi kráskami strávil romantický deň. Pre Mirku aj Petranu vymyslel rozdielny program. No obe si s ním následne osamote užili wellness. A tam sa diali veci! V jeden deň si v horúcej vírivke najprv poochytával Mirku, vymieňali si vášnivé jazýčkové a v tom momente si blondínka myslela, že je jeho jediná. Omyl. V podobnom duchu sa nieslo aj čľapkanie s Petranou. Keď vošli do bazéna, trvalo iba pár sekúnd a už sa na seba vrhli. V ich prípade to už ani neboli bozky, ale skôr jazykové tornáda. A čo sa dialo potom? Všetko si pozrite už v dnešnej finálnej časti Ruža pre nevestu na Markíze o 20.30 hod.

