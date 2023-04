Tomáš si zobral päť krások na hromadné romantické rande do viníc v Turecku. Atmosféra bola úžasná, všetci si výlet mimoriadne užívali. Až do momentu, keď ich Tomáš zobral na spoločnú večeru. Už vtedy si všimli, že je nejaký divný a niečo ho trápi. Vyšlo z neho, že z pätice sa do vily vrátia už iba štyri dievčatá. V tom okamihu nastala dusná atmosféra a krásky iba naprázdno pregĺgali. „Ja toto fakt nedám,“ opakoval dookola. Keď odrazu povedal, aby s ním Marcela išla vedľa, bolo jasné, ktorá si balí kufre.

Takto neprežíval odchod žiadnej inej súťažiacej. Zdroj: TV Markíza

Nebola však jediná... Nasledoval ceremoniál ruží a po ňom zo šou odchádzala Diana. ,,Ja som to fakt myslela úprimne. Ja keď som od druhých počúvala, že tá ma takého jeba*a a tá ma takého... Ja som do tejto šou fakt prišla s tým, že som dlho nikoho nemala, že chcem mať reálny vzťah," povedala Diana v aute. Odrazu poprosila štáb, aby šofér zastal, pretože musela Tomášovi ešte niečo povedať. ,,Virgi je krásne dievča, je milučká, dobručká, ale sem rovno prišla s tým, že doma niekoho má, s kým niečo rieši. Má hodinky, cez ktoré s ním telefonuje a celý čas nám hovorila, aká je z neho v keli a má pomotanú hlavu. Tak načo sa sem trepala?" povedala otvorene nahnevaná Diana.

Diana mu povedala veci, z ktorých ostal v totálnom šoku. Zdroj: TV Markíza

Tomáš si k nej prisadol do auta a Diana spustila. ,,Vieš, ako som ti hovorila, že chcem pre teba len to najlepšie. Chcem ti povedať len jednu vec. Dávaj si pozor na to, čo je Virgi zač, pretože od prvých dní som počúvala len to, ako je zamilovaná do nejakého chlapca, ktorého má v Bratislave," povedala mu a Tomáš ostal ako obarený. Budúca epizóda bude najdrsnejšia!