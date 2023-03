Napätá atmosféra by sa počas ceremoniálu ruží dala krájať. ,,Mám strach, že tú ružu nedostanem, keďže mal o mne pochybnosti,” bála sa Katka, ktorá bola s Tomášom na rande, no tam sa ružičky nedočkala. Napokon sa jej obavy rozplynuli. Stalo sa to, čo nikoho pred ceremoniálom ani len nenapadlo. Tomáš v ruke držal posledný kvietok a rozhodoval sa medzi Niki a Natáliou. Domov nakoniec poslal Natáliu.

Tomáš poslal domov Natáliu. Zdroj: TV Markíza

„Veľmi ma to mrzí. Si super nádherná baba, máme veľa spoločných tém, akurát mám pocit, že je to viac na kamarátskej rovine. Medzi nami nepreskočila žiadna iskra,“ odôvodnil jej to Tomáš. „Muž pre mňa to nebol, určite ma čaká niečo lepšie. Úprimne? Myslela som si, že to bude k nemu silnejšie,“ reagovala presne tak ako každá, ktorá vypadne...

