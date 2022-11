Tomáš Zuzanu v roku 2017 dokonca navštívil na Floride, kde vtedy žila, a vzal jej deťom odtlačky prstov. Dôvod bol celkom jednoduchý – použil ich pri výrobe špeciálneho šperku, ktorý vtedy Belohorcová dostala na Vianoce. Tomáš Stríž, ktorý je dobrý kamarát aj twiinsiek, sa totiž začal ako prvý na Slovensku venovať zachovaniu pamiatky na blízkeho prostredníctvom šperku a odtlačku prsta. Nepracuje však iba so živými ľuďmi...

Tomášovou dobrou kamarátkou je aj Zuzana Belohorcová. Zdroj: Instagram topa_touch

Tomáš je už štvrtou generáciou bratislavskej pohrebníckej rodiny. „Naše pohrebníctvo dovtedy ponúkalo len tri vzory úmrtných oznámení. Nedalo mi to, začal som vymýšľať ďalšie, až z toho vznikol katalóg. A keďže som sa pravidelne stretával so smútiacimi rodinami a videl ich žiaľ z toho, že sa už svojho blízkeho nikdy nebudú môcť dotknúť ani ho pohladkať, chcel som pre nich vymyslieť hmatateľnú spomienku. Zisťoval som, aké sú trendy vo svete, a našiel som kovové prívesky, do ktorých sa vsype popol z kremácie. Lenže to mi nestačilo a chcel som vymyslieť čosi ešte osobnejšie. Tak vznikli odtlačky prstov, ktoré robím zo zlata alebo striebra,” povedal v rozhovore pre magazín Emma.

Ladislav Stríž - majiteľ pohrebnej služby a syn Tomáš. Zdroj: NORBERT SKALIČAN

Paradoxne, Tomáš vyštudoval hotelovú akadémiu, no rýchlo pochopil, že gastronómii sa venovať rozhodne nebude. „Školu som trošku flákal aj preto, že naši ma postupne začali zasväcovať do rodinného biznisu. Museli sa rozhodnúť, keď umieral dedo, či to po ňom preberú. Moja mama bola lekárnička, otec jazdil so sanitkou a pamätám si, ako sa u nás doma dlho riešilo, čo sa s rodinnou firmou stane. Rodičia sa nakoniec rozhodli, že v tom budú pokračovať, a keď som dospieval, chceli ma k tomu pritiahnuť. Na začiatku sme nemali zamestnancov, takže som im musel pomáhať už ako študent,“ spomína na obdobie puberty. A počas práce s nebožtíkmi toho už ako mladý chlapec zažil viac ako dosť.

