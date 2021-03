Herec Tomáš Maštalír momentálne hviezdi ako ctižiadostivý a nemilosrdný Radúz vo veľkovýpravnom seriáli Slovania. Aké však bolo natáčanie? A ako vnímal to, že Zuzana Fialová prvý raz v živote nehrala jeho manželku alebo frajerku, ale svokru? V živom vysielaní s Anetou Pariškovou dokonca opísal aj to, aké bolo ubytovanie na Ukrajine.

Ako by ste opísali vašu postavu Radúza?

Nedokázal prijímať život tak, ako išiel. Zdrojom svojho nešťastia a následne nie šťastných činov je vlastne on sám. Cíti sa neuznaný, chcel by pre seba viac, ako mu život dáva a má pocit, že na to má právo. Túži po dieťati so ženou a nedarí sa im to. Ako človek a aj ako muž je trošku sklamaný a nedokáže to zvládať a začne si tie veci, ktoré má pre seba vysnívané a vie, že mu patria, brať násilím.

So seriálovou manželkou Ladou máte najprv vášnivý vzťah. To sa však zmení...

Zo začiatku ten vzťah vidíme naozaj vášnivý a plný lásky. Od začiatku túžia po dieťati a ako som už povedal, riešenia, ktoré začne Radúz používať pri tom, keď sa mu nedarí, sa začnú vymykať aj z toho, ako ho vlastná žena pozná. Začne robiť veci, s ktorými nemôže súhlasiť a ktorými sa jej začne vzďaľovať, keď jeho krutosť a agresivita začne rásť. Dokonca sa ho bude báť.

Ako sa vám natáčalo s oveľa menej skúsenou herečkou Jankou Kvantikovou?

Keď sa ocitnete s niekým v jednom projekte a máte vytvoriť čo najlepší výsledok, je zbytočné a ani na to nie je čas riešiť, že kto je ako skúsený herec. Ide o to, aby sa čím skôr ľudia naladili na danú tému a na seba. Dôležité je, že vás začne spájať cieľ, ktorým je čo najlepší výsledok. S Jankou som sa ešte nestretol pri práci, myslím si, že typologicky, pre mňa aspoň vizuálne do Slovanov rozhodne patrí.

Tomáš Maštalír a Jana Kvantíková. Zdroj: tv joj

Vaša dlhoročná kolegyňa Zuzka Fialová doteraz vždy hrala buď vašu milenku alebo manželku. Teraz je však vašou svokrou. Aký to bol odrazu pocit?

S mojou svokrou máme už veľa skúseností aj spred kamery aj z divadla, takže… Že odrazu bola svokra? To je naša práca a okrem toho si nemyslím, že by to bola nejaká anomália. Dá sa nájsť čoraz viac mužov, ktorí sú vekovo bližšie k svojim svokrám ako k svojim ženám. Nie sú ani len v presnej polovici, ale sú bližšie ku svokrám, takže nemyslím si, že by to bola až taká anomália a navyše v histórii to možno tak v rôznych obdobiach aj bývalo, že muži až v zrelom veku si vyberali ženy, ktoré boli často ešte nepoškvrnené panny a boli dokonca tínedžerky. Prirodzene, ich matky boli skutočne bližšie…

V deji máte množstvo krvavých a bojových scén. Koľko trvala príprava pred natáčaním?

Tá príprava bola už niekoľko mesiacov pred projektom, keď sme sa začali zoznamovať so zbraňami, ktoré sa používali v tom období a učili sme sa, ako sa používali, pretože to boli sečné zbrane. Zoznamovali sme sa so spôsobom boja a tak isto sme začali jazdiť na koňoch aj strieľať z luku. Určite by bolo lepšie, keby tá príprava mohla byť dlhšia, ale, bohužiaľ, čas k nám nebol taký veľkorysý.

Zuzana Fialová hrá Maštalírovu svokru Božidaru. Zdroj: tv joj

Museli za vás niekedy zaskakovať aj kaskadéri?

Určite, že zaskakovali. Totiž, my sme sa učili na takých slovenských, láskavých, už životom trošku unavených koníkoch. A koníky, rovnako láskavé, na Ukrajine mali v tom čase asi inú robotku, tak nám doniesli partiu takých konských chalanov. Všetko to boli žrebce a im sa trošku nepáčil scenár, takže občas boli takí neposednejší. V takých prípadoch bolo nutné, aby ho osedlal profesionál.

Ako ste na tom boli s ruštinou? Predsa len, natáčalo sa na Ukrajine.

Po dlhšom čase, čo sme tam strávili, som registroval, že vieme hovoriť rusky, pokiaľ začneme dávať také tie ruské koncovky. Takže mnoho ľudí na pľaci hovorili po slovensky, ale s ruským prízvukom a mysleli si, že je to po rusky (smiech). V škole som mal ruštinu niekoľko rokov, takže som sa pozeral na to, že o aký jazyk to vlastne ide. Pokúšali sa o ruštinu, ale väčšinou z toho na pľaci vznikalo rusko-slovensko-anglické esperanto.

Na aký zážitok z Ukrajiny nikdy nezabudnete?

Samozrejme catering bol výborný, ubytovanie tak isto… Skrátka, kde na svete ti doprajú, mať v hoteli svoj vlastný uterák až sedem dní? Myslím si, že takúto veľkorysosť zažiješ len na Ukrajine (smiech).

