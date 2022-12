"S veľkým zármutkom sme prijali správu, že 18. decembra 2022 nás navždy opustila prvá umelecká šéfka a prvá riaditeľka divadla v Československu, pani herečka Hilda Augustovičová," znie oznam na stránke Divadla Andreja Bagara na Facebooku. Po krátkej dobe tak ide o tretiu slovenskú herečku, ktorá odišla do umeleckého neba.

Jej odchod zarmútil viacerých kolegov, z ktorých smúti aj Eva Pavlíková. "Ach.. Nech odpočíva v pokoji… Aj vďaka nej som v DAB. Bola skvelá riaditeľka a úžasný človek. Navždy bude v mojom srdci. Hilduška, drahá, ďakujem za všetko a šťastný let," reagovala herečka.

Hilda Augustovičová v inscenácii Statky-zmätky (2007). Zdroj: Facebook Divadlo Andreja Bagara v Nitre

Hilda Augustovičová sa narodila 6. augusta 1934 v Budmericiach, ale detstvo a mladosť prežila s rodinou v Pezinku. Byť herečkou bol jej veľký sen. Už ako 16-ročná sa stala členkou Dedinského divadla v Bratislave a s profesionálnym zájazdovým súborom precestovala celé Slovensko. Spolu s ňou v tomto súbore začínali Ivan Mistrík, Viera Strnisková a ďalší. Jej prvým manželom bol renomovaný slovenský kritik Stanislav Vrbka, práve on ju motivoval aby vyštudovala herectvo na Vysokej škole múzických umení v Bratislave.

Hilda Augustovičová patrila do hereckej generácie prvých absolventov tejto školy. Študovala pod pedagogickým vedením Janka Borodáča, javiskovú reč ju učila Beta Poničanová, neskôr Viliam Záborský a Ladislav Chudík. Už počas štúdia, v treťom ročníku na bratislavskej VŠMU ju obsadili do postavy Sylvie Lenoirovej v televíznej inscenácii – prvej naživo vysielanej operety – Modrá ruža, a v štvrtom ročníku ju filmový režisér Paľo Bielik obsadil do úlohy Nade Dabačovej v známom slovenskom vojnovom filme Kapitán Dabač (1959), kde jej hereckým partnerom bol v postave kapitána Dabača Ladislav Chudík. Touto postavou na seba upozornila ako výrazný typ dramatickej herečky.

V rokoch 1974 — 1982 bola umeleckou šéfkou a v rokoch 1982 — 1990 riaditeľkou DAB v Nitre. Ako umelecká šéfka vycítila režijný talent vtedy herca Jozefa Bednárika a ponúkla mu prvú profesionálnu réžiu v nitrianskom divadle. Ako riaditeľka divadla sa napriek zložitej dobe významne pričinila o stavbu novej modernej budovy divadla na Svätoplukovom námestí v Nitre. V 90. rokoch a začiatkom nového milénia účinkovala vo viacerých významných inscenáciách DAB v Nitre: Zlatí chlapci (1990), Pacho sa vracia (1995), Plánka (1996), Fidlikant na streche (1998), Macbeth (1999), Svätenie jari (2005), Divotvorný hrniec (2006). Poslednou postavou, ktorú naštudovala v DAB v Nitre, bola Dáma v čiernom v Tajovského veselohre Statky – zmätky (2007) v réžii Ľubomíra Vajdičku.

V posledných rokoch sa Hilda Augustovičová s radosťou a entuziazmom zúčastňovala na rôznych podujatiach či diskusiách o histórii Divadla Andreja Bagara v Nitre. Spolu so svojimi kolegami oslávila aj 70. výročie založenia divadla a stala sa krstnou mamou publikácie Divadlo Andreja Bagara v Nitre – 70.

Kolegovia si ju pamätajú ako mimoriadne srdečného, pozitívneho a férového človeka, s láskou na ňu spomínajú ako na svoju umeleckú šéfku a mimoriadne talentovanú a schopnú riaditeľku, ktorá v náročnej dobe rozvíjala nitrianske divadlo, jeho zahraničné partnerstvá a prezentáciu, podporovala herecké aj režijné osobnosti, ktoré v ňom pôsobili a významne sa pričinila najmä o to, že dnes Divadlo Andreja Bagara v Nitre sídli v jednej z najmodernejších divadelných budov na Slovensku.