Zuzana Smatanová nie je len speváčka a skladateľka, ale aj maliarka! Kresleniu sa venovala už od mala, pre úspechy v hudbe však išla táto záľuba do úzadia.

Možno aj preto, aby teraz ožila a to konkrétne vďaka koronakríze. Neľahká situácia s pandémiou totiž umelkyňu nezlomila, práve naopak. Nútená prestávka počas pandémie ju však primäla vrátiť sa späť k starej záľube a to na profesionálnej úrovni.

Speváčka sa venuje najmä kresbe ilustrácií, obrázky dokonca maľuje aj do detskej knihy, ktorá by mala uzrieť svetlo sveta tento rok v októbri. Jej diela si môžete kúpiť aj do vašej zbierky. Ich cena sa pohybuje od 60 zhruba do 100 eur.

Prečítajte si aj: