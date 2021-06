Nie je to tak dávno, čo Mirgová vyšla s pravdou von, že už skoro rok má zväčšené prsia. Krátko na to všetkých prekvapila zmenenou vizážou, za ktorú si zlizla veľkú kritiku. Potom sa mama malého syna Peťka (6) vystavila úplne nahá, keď nafotila sexi čiernobiele fotky, kde nemala na sebe žiadne oblečenie. Najnovšie zašla poriadne ďaleko, keď vštkým ukázala, ako vykonáva potrebu na toalete.

Dominika Mirgová Zdroj: Instagram.com/domikamirgovaofficial

"Páči sa mi na nej, ako má na háku a robí blbosti, tak ako my všetci ostatní," zveril sa o Mirgovej jej kamarát a kaderník Jirko Blatný, ktorý zverejnil video, ako sedí na toalete. Dominika ho prezdieľala na svojom profile so slovami: "Odfoť ma, ako cikám, a on to naozaj spraví." Niektoré veci by naozaj mohli ostať iba do súkromného archívu...

