Kým Nikol smútila z prehry v Chalúpke, farmári sa na statku výborne zabávali. Zrušenie plota, ktorý ich oddeľoval, zajedali výborným jedlom a alkohol tiekol doslova potokom. Nikolina farmárska naj kamarátka si užívala v náručí Henricha, ktorý ešte deň dozadu zohrieval posteľ Nikol. A nebola by to párty, keby na nej nedošlo k ostrej hádke. Tentoraz sa do seba pustili Monika a Erik. No keby ich ostatní nedržali, dôjde istotne aj k bitke. ,,Si chudák, že ideš oproti žene!“kričala po ňom Monika. Celú hádku uvidíte dnes večer na Markíze.

Monika sa hádala s Erikom a tak sa rozohnila, že ju museli držať ostatní farmári. Zdroj: tv markíza