Farmárka Beáta (20) sa už neraz otvorene vyjadrila, že v šou jej najviac pije krv Nikol Fridrichová (32). No keď si hviezda sociálnych sietí vypočuje, ako ju bacuľatá študentka dourážala, určite sa jej poriadne dvihne tlak.

Beáta, hoci na to vôbec nevyzerá, patrí medzi najmladšie súťažiace v šou. Kyprá študentka má totiž iba 20 rokov, no za to poriadne podrezaný jazyk. Keď sa nahnevá, absolútne jej neprekáža, že sú okolo kamery a bez problémov sa hanlivo vyjadruje na adresu ostatných farmárov. Najviac v žalúdku jej leží práve Nikol. Tá bude veľmi prekvapená, keď si spätne vypočuje, čo o nej Bea hovorila.

Farmárka Beáta ponížila Nikol pred celým Slovenskom ju dourážala. Zdroj: tv markíza



,,Ona je typ, ktorý sa chce zviditeľniť, tak preto rozpráva aj tie veci o sexe, ktoré rozpráva. Kebyže ja začnem rozprávať o tom, aká som v sexe, tak vám tu stoja ešte dva dni,“ sťažovala sa Beáta Matúšovi. Neskôr v kuchyni sa rozohnila ešte viac. ,,Ja kebyže jej jednu pricapnem, tak jej tie zuby škaredé vyletia. Keď si dala spraviť nos, nech si aj chrup dá opraviť, lebo sa mi chce grcať z jej zubov. To je tupá primitívna osoba. Nevie, čo vypúšťa z tej zas*atej papule. Ja tu Nikol nechcem, stojím si za tým, aby išla preč,“ kričala Bea.

Beáta skritizovala aj Nikolin chrup. Zdroj: tv markíza



,,Zato, že má na Instagrame 30-tisíc sledovateľov, tak si čo myslí. Že je niečo viac? Ona je humus spoločnosti!“ pokračovala v útoku. A keď Evelyn v piatkovom dueli oznámila, že Nikol sa sťahuje na stranu dediny, Beáta skoro skolabovala. A ešte v ten večer došlo k obrovskej hádke medzi ňou, Nikolou a Evou. Dve dedinčanky jej vyčítali, že na nich za chrbtom vulgárne nadáva. Zaujímavé bolo, že sa na to sťažovala práve Beáta, ktorá Nikol ponížila pred celým Slovenskom. ,,Takými primitívnymi ženami ako ona sa zapodievať nejdem,“ zaklincovala to potom. Ktovie, ako bude Fridrichová reagovať, keď sa s ňou po šou osobne stretne...

