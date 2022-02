Pri pohľade na Zuzanu Tlučkovú možno len ťažko uveriť, že na torte sfúkla už 60 sviečok. Za svoj život toho zažila naozaj veľa. Aj dobrého, no aj zlého. „Nuž, povedala by som, že to ubehlo veľmi rýchlo. Všetko, čo mi život za tie roky naservíroval, stálo za to. Vďaka tomu som dnes zrelší, vnímavejší, pokornejší človek, ktorý sa teší z vecí, ktoré by si kedysi ani nevšimol,“ povedala pred 10 rokmi, keď oslavovala 50-ku.

Zuzana Tlučková sa preslávila vo viacerých divadelných a televíznych projektoch. Aktuálne si ju diváci najviac spájajú so Zuzou zo seriálu Susedia. Spolu s Petrom Marcinom tam vytvorila skvelú a vtipnú manželskú dvojicu. „To manželstvo je vykreslené asi tak, ako funguje väčšina manželstiev. Sú aj pekné dni, aj také tie horšie. No úžasné na fungujúcom manželstve je to, že sa na tom potom obaja vedia zasmiať, že si vedia navzájom odpustiť. Ja som teda odborník, už 15 rokov žijem sama,” prezradila s úsmevom Tlučková, ktorá sa v roku 2006 rozviedla s manželom Štefanom Skrúcaným.

Zuzka Tlučková oslávila narodeniny aj v Teleráne. Zdroj: facebook /Telerano

Dôvodom bola nevera, keď sa herec a moderátor zaplietol s vtedajšou markizáckou redaktorkou Dominikou Lukáčovou. Spoločný život Zuzany a Števa už ale dlho nefungoval. Napriek tomu sa obaja dohodli, že budú žiť aj naďalej v jednej domácnosti. V roku 2005 do Števovho života vstúpila iná žena, iba 22-ročná Dominika Lukáčová. Stretol ju v Spišskej Novej Vsi na akcii Miss Spiš, ktorú ona v tom roku vyhrala a on sedel v porote. A s mladou dievčinou sa zabávač začal stretávať. Manželia išli napokon po dlhých 22 rokoch od seba. Herečku to veľmi mrzelo, snažila sa vzťah zachrániť, no neúspešne.

„Zuzka vie o Dominike už dávnejšie. Určite ju tento vzťah neteší, ale vážim si to, ako sa k tomuto problému postavila. Zachovala sa chápavo, korektne a priateľsky,“ vyznal sa v tom čase sa Števo. Ten sa v apríli 2015 druhýkrát oženil, keď sa jeho vyvolenou stala dlhoročná kamarátka Erika Judínyová. Zuzana je, paradoxne, od rozvodu stále bez partnera.

