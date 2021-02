Martina Kmeťová alias Tina šokovala pred vyše dvoma rokmi priznaním, že už nejaký čas trpí sklerózou multiplex. Urobila tak po tom, ako sa stiahla z verejného života a skončila s kariérou. Speváčka zároveň dodala, že liečbu odmieta.

S chorobou zápasí už šiesty rok. Napriek tomu, že pomoc lekárov si podľa jej slov absolútne váži, rozhodla sa ísť vlastnou cestou. Medzičasom začala otvorene o tejto chorobe diskutovať aj s fanúšikmi na sociálnej sieti. Práve tam priznala, že pri skleróze multiplex jej už nejaký čas pomáhajú aj kvapky z konope (ide o zatiaľ oficiálne nepovolenú látku na Slovensku), ktoré sa aj u nás čoraz viac dostávajú do pozornosti. Podľahol im napríklad aj raper Majk Spirit.

Speváčka Tina Zdroj: Instagram

Tina sa netají tým, že jej osobne kvapky veľmi prospievajú. „Netreba očakávať nejaké zázraky z večera do rána, nie je to ružová pilulka, ktorá do hodiny vyrieši bolesť hlavy atď. Myslím si, že v celom kontexte, keď človek zapojí zmysel myslenia, stravovania a k tomu pridá tieto kvapky z konope, tak ten efekt je oveľa intenzívnejší, masívnejší, ako keď sa nehýbete, ste v rozladenej nálade a kvapkáte si tie kvapky. Potom sa pristihnete, že to nefunguje. Treba urobiť aj iné opatrenia v živote a dovoliť telu, aby začalo pracovať v náš prospech. Netreba sa vždy spoliehať iba na jednu vec, je to súbor viacerých aktivít a zmien, ktoré nám vo finále prinesú želaný výsledok,” prezradila Tina v nedeľu večer v live vysielaní, kde diskutovala na túto tému.

Speváčka sa verejne netají tým, ako jej tento prípravok úspešne pomáha, no nikoho naň neláka. „Jediné, čo môžem, je posúvať osobnú skúsenosť bez toho, aby som niekoho nabádala na svoju cestu. Takže každý si môže z toho, čo hovorím, niečo vziať – alebo aj nemusí. Je to iba moja cesta, moja neprenosná skúsenosť. U mňa sa to vlastne začalo tým, že rok 2020 bol pre mňa veľmi intenzívny a veľmi nás školil a cvičil, u mňa teda aj v súkromnom živote prebiehali veľké zmeny (rozvod, pozn. red.) a na jeseň 2020 to bolo už na nevydržanie. Cítila som, že musím v tomto smere niečo urobiť, lebo som sa strácala,” hovorí otvorene Tina.

