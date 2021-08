Český fitnes tréner sa do nevesty Terezy zamiloval počas toho, ako ju trénoval, pretože chcela schudnúť do svadobných šiat. A hoci jej experti vybrali sympatického Martina, on sa rozhodol, že osud chytí do vlastných rúk a túto svadbu jej prekazil. Pred oltárom nakoniec stál on.

Milan a Tereza sa spoznali vďaka šou Svadba na prvý pohľad. Zdroj: Instagram

Napriek tomu, že Tereza bola prvotne v šoku, už po pár minútach priznala, že zažíva najkrajšie obdobie svojho života a zamilovala sa. Následne si užili dovolenku na Maldivách, na ktorej sa od seba ani na chvíľu neodtrhli. Obaja však priznali, že hoci sa milujú, veľkým problémom bude spoločné bývanie. Terka túžila rozbehnúť biznis na strednom Slovensku, do Česka sa odmietala presťahovať a Milan má v Prahe milovanú prácu akustického statika. Láska však napokon zvíťazila. Aj po konci šou sú stále spolu a veľmi sa ľúbia. Tereza sa dokonca odsťahovala za Milanom do Prahy, kde spolu začali žiť.

A že je to skutočná pravá láska, o tom svedčí fakt, že zaľúbenci si v sobotu povedali svoje áno. Dvojica sa podľa portálu markiza.sk zosobášila na krásnom romantickom mieste Stodola v Mýte pod Ďumbierom.