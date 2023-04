Terezu si diváci pamätajú ako jedinú nevestu, ktorá si v šou skutočne našla lásku. Partnera jej síce nevybrali odborníci, no stretli sa práve vďaka tomuto projektu. Milan bol totiž jej fitnestrénerom, ktorý Tereze pomáhal dostať sa do formy, a popritom sa do nej bezhlavo zamiloval. Odhodlaný Čech vstúpil do súťaže a dnes tvoria šťastný manželský pár.



Tereza sa pri svojom manželovi dostala poriadne do formy. Zdroj: Instagram/tereza_benda

Aj keď sa Tereza pri Milanovi poriadne vypracovala, jedna vec ju predsa len trápila. Podstúpila augmentáciu pŕs, ktorú zvažovala už dlhší čas. „Nešla som na prsia z rozmaru. Neboli škaredé, ale podvedome som si ich vždy zakrývala. Podpísala sa na nich moja vyššia váha v minulosti. Boli povisnutejšie, mala som strie, bola tam asymetria a prebytočná koža,” ozrejmila na Instagrame.



Priznala, že kým nemajú deti, chce sa cítiť sebavedomo. „Chcem si obliecť tie krásne plavky, v ktorých budem hrdá na svoj dekolt, chcem sa neskrývať a tešiť môjho muža,” dodala.



