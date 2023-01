Včera si celý svet pripomínal utrpenie obetí holokaustu. 27. január bol na základe rezolúcie OSN v roku 2005 vyhlásený za Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu. Od oslobodenia vyhladzovacieho tábora Auschwitz-Birkenau ubehlo už 78 rokov.

,,Môj otec vlastnil antikvariát v centre Bratislavy nesúci meno našej rodiny – Steiner. Bol založený už v roku 1847. Knihy v ňom vyhľadávali učenci a univerzity takmer z celej Európy. Mama pomáhala otcovi v obchode. Bývali sme na druhom poschodí domu, v ktorom sa na prízemí nachádzal antikvariát. Rodičia iba zišli po schodoch dole a už boli v práci," začala rozprávanie 87-ročná pani Lýdia minulý rok v relácii Reflex.

Lýdia Piovarcsyová prišla o rodičov v koncentračnom tábore. Zdroj: tv markíza

,,V roku 1942 arizoval antikvariát spisovateľ Ľudo Ondrejov (vlastným menom Ľudovít Mistrík). Pamätám si ho ako vysokého vychrtlého chlapa, čo nosil dlhý kožený kabát, podobne ako gestapáci, mal špicatú tvár a bol to strašný alkoholik. Všetky peniaze z kasy vybral vždy na alkohol. Spočiatku dovolil mojim rodičom pracovať v antikvariáte. Urobil to čisto z vypočítavosti, Židov nenávidel," opísala pani Lýdia spisovateľa, ktorého deti kedysi dávno v škole preberali a čítali povinne jeho Zbojnícku mladosť či Africký zápisník. ,,Nevedel si totiž poradiť s fungovaním obchodu. V júni 1942 napísal list slovenskej vláde, že si už neželá, aby moja matka a otec aj s jeho bratom naďalej robili v predajni. Bolo to v období, keď už vypravili veľa transportov so Židmi. Rodičov deportovali v lete 1942," zaspomínala si na hrozné obdobie pani Lýdia, ktorá bola v tom čase malé 9-ročné dievčatko.

