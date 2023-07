Vďaka reality šou našiel Tomáš Tarr lásku, aj keď nie po boku Petrany, ktorá šou vyhrala. Nie je to však to jediné, čo sa v jeho živote zmenilo. Hoci finálová časť Ruže pre nevestu bola odvysielaná pred vyše mesiacom, ošiaľ, ktorý relácia spôsobila, stále neutícha. Krásne nevesty si užívajú pozornosť verejnosti, viaceré z nich sú dnes už rovnako ako ich televízny ženích zadané. Hlavným ťahákom relácie bol práve šarmantný Tomáš.

Ruža pre nevestu Zdroj: TV Markíza

Model, podnikateľ a tiktoker, ktorý dlhodobo žije v ďalekej Ázii, sa väčšiu časť vysielacieho obdobia nachádzal práve v Bangkoku, no leto sa rozhodol stráviť doma. A práve príchodom na Slovensko pochopil, že jeho sláva ani mesiac po tom, ako sa naposledy objavil na obrazovkách, neutícha.

„Je to pre mňa dosť zvláštne, pretože počas toho najväčšieho boomu, keď sa to vysielalo, som bol v Bangkoku, kde som si žil ten svoj život pred celou šou. Takže pre mňa sa tam nič nezmenilo. Naozaj som si neuvedomil, aký ošiaľ to spôsobilo na Slovensku. Od momentu, ako som prišiel na Slovensko, už dokonca na letisku ma zastavili nejakí ľudia a potom to išlo. Naozaj všade, kam idem, ľudia pozerajú, dokonca sa prídu odfotiť a porozprávať sa. Je to pekné. Som za to vďačný,” prezradil nám Tomáš v rozhovore po prílete domov.

Tomáš Tarr a Marcelu od začiatku šou slabosť. Teraz, tvoria pár. Zdroj: archív T.T.

Momentálne si televízny ženích užíva krásy rodnej krajiny. Cestuje po celom Slovensku, navštevuje rôzne miesta a festivaly, kde sa stretáva aj s fanúšikmi. Prednedávnom si s kamarátom a moderátorom šou Krištofom Králikom vyrazili na vínny festival. „Chcel som ísť na malú potrebu, no prišlo za mnou toľko ľudí, ktorí sa chceli odfotiť, až som na to aj zabudol,“ smial sa Tomáš. Počas horúcich dní trávi voľný čas na kúpaliskách a práve tam ho prednedávnom „prepadli“ húfy fanúšikov. Či sú to ženy alebo muži, deti alebo dôchodcovia, s televíznym ženíchom sa chcú fotiť naozaj všetci a na každom kroku. Tomáš sa tak sotva stihol okúpať ...

