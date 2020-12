SuperStar

Najslávnejšia a najúspešnejšia hudobná talentová šou na svete sa vracia! Nové spevácke talenty, silné príbehy súťažiacich, špičkové moderátorské hviezdy, porota zostavená z renomovaných a úspešných osobností šoubiznisu a rozprávková výhra – to všetko bude v poradí už siedma

československá verzia SuperStar, ktorá odštartuje v roku 2021. Na slovenskom trhu SuperStar už 16 rokov objavuje nové spevácke talenty a divákom predstavuje ich dramatickú cestu za vytúženým cieľom – stať sa slávnymi spevákmi a umelcami. Vďaka SuperStar plníme súťažiacim ich sny!

Barbora Piešová Zdroj: TV MARKÍZA

Tvoja tvár znie povedome VI.

Veľkolepá zábavná šou plná fenomenálnych premien, skvelých hudobných čísel a obľúbených slovenských hviezd v roliach svetových, ale aj domácich ikon populárnej hudby, pokračuje na obrazovkách televízie Markíza aj v roku 2021. Päť sérií mimoriadne úspešného projektu Tvoja tvár znie povedome si v uplynulých sezónach získalo obrovské množstvo fanúšikov, ktorí sa už čoskoro môžu tešiť na jeho ďalšie pokračovanie.

Najhorší týždeň môjho života

Keď si myslíte, že už to nemôže byť horšie... Stane sa to najhoršie! Najhorší týždeň môjho života je úplne nový, hviezdne obsadený seriál, ktorý je komédiou chýb, nedorozumení a vzťahových katastrof. Týždeň pred svadbou by mal byť najlepší vo vašom živote, ale keď sa novinár Marcel pripravuje na manželstvo so svojou milovanou Mel, stane sa z neho nočná mora. Úprimné Marcelove pokusy robiť veci správne vôbec nevychádzajú. Nech robí čokoľvek, všetko sa obráti proti nemu a nasleduje jedna katastrofa za druhou.

