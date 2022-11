To, že jedna z hlavných hviezd televízie JOJ čaká prvé dieťatko, prezradila iba nedávno. Sympatická moderátorka Lucia Barmošová (40) sa tak už onedlho zaradí medzi hrdé mamičky. Dieťa čaká s policajtom Dávidom. Pred pôrodom sa však rozhodla ešte zapracovať na svojom novom dome, v ktorom býva od jari 2022.

Lucia Barmošová je šťastím celá bez seba. Známa jojkárka sa totiž už nejaký čas objavovala vo večerných Novinách s vypuklejším bruškom, ale nikto netušil, že je v požehnanom stave. O tehotenstve doteraz zaryto mlčala a prehovorila o ňom až nedávno.

Lucia Barmošová odtajnila partnera Dávida, s ktorým čaká dieťa. Zdroj: Instagram Lucia Barmošová

Lucia čaká dievčatko s partnerom Dávidom, ktorého spoznala v obci Kvetoslavov, kde žije. Dvojica spolu randí, ako sme sa dozvedeli z jej blízkeho okolia, zhruba pol roka. Blondínka sa malej princezničky už nevie dočkať. Dokonca má bezproblémový priebeh tehotenstva a nepociťovala ani žiadne nevoľnosti. Ako nám prezradila, dievčatko má priviesť na svet v januári budúceho roka. Do odchodu na materskú jej tak zostáva už len pár týždňov.

Stavebné práce okolo domu moderátorky Lucie Barmošovej. Zdroj: EMIL VAŠKO

Moderátorka sa však rozhodla, že do blížiacich sa Vianoc a januárového pôrodu si chce zveľadiť svoje bývanie v obci Kvetoslavov neďaleko Bratislavy, kde si kúpila dom na jar tohto roka. Nám sa ju podarilo zastihnúť, ako jej počas uplynulého víkendu doniesli stavebný materiál. Na pomoc jej pribehol aj kolega z televízie, blízky kamarát Janko Mečiar. Tomu asistoval aj jeho syn. Podľa toho, čo si samotná Lucia objednala, by malo pravdepodobne ísť o zveľaďovanie vonkajšej terasy. Budúca mamička im po celý čas vonku asistovala, no keďže je v požehnanom stave, šikovní chlapi sa jej postarali úplne o všetko.