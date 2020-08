Manželia Iveta (55) a Martin Malachovskí (52) sú spolu už 27 rokov. Ich vzťah by sa dal prirovnať k jednému z tých najharmonickejších v šoubiznise. No a iba nedávno sa prevalilo, že operný spevák bojuje s vážnou diagnózou, sklerózou multiplex. Napriek tomu sa nevzdáva a s milovanou manželkou vyrazil na dovolenku.

Operný spevák a manžel moderátorky Ivety Malachovskej Martin Malachovský bol vždy plný energie a pozitívnej nálady a takmer nikto okrem najbližšej rodiny nevedel, že bojuje s vážnym ochorením. No keďže choroba si nevyberá, umelec musel skončiť v Slovenskom národnom divadle, kde dlhé roky pôsobil, keďže rýchle prezlečenia a náročné predstavenia jednoducho už nezvládal. Jeho manželka Iveta je mu oporou a pomáha mu úplne vo všetkom.

„Na mojom vzťahu sa vôbec nič nezmenilo, Martinka ľúbim a som tu pre neho v každej chvíli, všetkým ženám na svete by som dopriala takého výnimočného, úžasného a pozorného manžela. Sme zohratá dvojka, ktorá to spolu ťahá krásne dlhé roky (v máji oslávili 27 rokov od svadby, pozn. red.) a verím, že spoločne prekonáme všetky prekážky,“ prezradila nám nedávno Iveta.

Iveta Malachovská oslávila narodeniny. Zdroj: instagram

Krátko na to, ako s manželom nedávno strávili niekoľko dní v Piešťanoch, sa rozhodli vycestovať do zahraničia. „Po pobyte v Piešťanských Kúpeľoch sme sa vybrali do Grécka na Chalkidiki, strávili sme tam krásnych 12 dní. Boli sme nadšení serióznym prístupom Grékov, ale aj Rakúšanov, všade panujú prísne pravidlá ochrany. Vo Viedni na letisku vás bez QR kódu gréckej vlády ani neodbavili, v Thessalonikách išiel môj manžel hneď po prílete na test, do hotela nás nevpustili skôr, ako nám odobrali krv, spravili test na COVID-19 a po negatívnom výsledku nás s veľkou radosťou ubytovali,“ napísala nám moderátorka.

Manželia Malachovskí. Zdroj: instagram

Napriek tomu, že museli absolvovať nejednu kontrolu a prejsť viacerými opatreniami, si dovolenku veľmi pochvaľovali.

„Každý jeden hosť v hotelovom komplexe musel podstúpiť test, prežili sme skutočne nádherné a najmä pokojné chvíle, pretože v hotelovom komplexe bola asi 45 % obsadenosť, taká je filozofia mnohých gréckych podnikateľov v cestovnom ruchu, radšej menej zdravých a spokojných hostí ako plné hotely, kde môže byť väčšie riziko ochorenia, bolo to skutočne skvelé,“hovorí s nadšením Malachovská, ktorá ešte plánuje výlet na Slovensku. „Ešte verím, že sa dostaneme na pár dní do Podbanského. Všetkým prajem pekné leto,“dodala na záver oddýchnutá a spokojná Iveta, ktorá má na leto ešte viaceré plány.