Tak táto diváčka sa s tým nepárala! Nahrala video, v ktorom Tomášovi odkázala, aby utekal od Marcely kadeľahšie. A podala to skutočne svojským spôsobom. „Chcela by sem sa vyjadriť k tejto žene, Marcele. Ona veľmi falošná je pri teba a ona ťa nechce, len tvoje ‚peňáááze‘ chce! Prosím ťa, vyhoď ju čím najskôr, aby tam nebola. Lebo veľmi falošná je pri tebe. Ona si myslí, že ona je najväčšá krásavica! Ona je najväčšá falošnica! A ona je veľmi hladká žena. Jak budeš dať ružu, tak ju vyhoď!” prihovorila sa staršia pani Tomášovi maďarským prízvukom a zožala obrovský úspech. ,,Pani to má nakukané. Ďakujem za odborný názor,” okomentoval Tomáš so smiechom.

Video, ktoré valcuje internet. Pani odkazuje ženíchovi Tomášovi! Vyhoď Marcelu, ona nechce teba, len tvoje peňáááze chce! Zdroj: Instagram