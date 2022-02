Taťána ako historicky prvá a zatiaľ jediná Češka získala korunku Miss World. Potom sa dala dokopy s hudobníkom Ondřejom Brzobohatým a v lete 2016 sa vzali. Ich rozprávka však dlho netrvala, pár sa rozvádza. „Je to pre mňa, pochopiteľne, veľké sklamanie v človeka, ktorému som verila, s ktorým som plánovala rozšíriť rodinu, s ktorým som 30. 6. 2021 mala obnovenie manželského sľubu, ktoré pre mňa prichystal on ako prekvapenie k nášmu 5. výročiu svadby,“ zverila sa sklamaná manželka záletného herca a muzikanta v prvej reakcii po tom, ako Blesk odhalil Ondřejovo tajné rande s tanečnicou Zuzanou Pilnou (30) a spoločnú noc strávenú v jeho byte na pražskej Malej Strane. Po pár týždňoch Taťána priznala, že vyhľadala odbornú pomoc.

Ondřej a Tatiana sa rozišli a idú sa rozvádzať. Zdroj: Instagram

„Môj terapeut mi odporučil robiť veci, ktoré som predtým nikdy nerobila,” napísala nedávno na sociálnej sieti. Vybrala sa do Fínska, kde jej robil spoločnosť nový muž. Relácia Showtime televízie Prima následne priniesla exkluzívnu informáciu, že podľa ich zdrojov už mala po prílete zo zimnej dovolenky podpísať rozvodové papiere.

Taťána Brzobohatá zverejnila dráždivé video. Ondřej, aha, o čo si prišiel. Zdroj: Instagram tatianagbrzobohata

Dnes je Valentína, sviatok všetkých zaľúbených a Taťána rozhodne do vankúša neplače. Hneď ráno zverejnila sexi fotky v spodnej bielizni a odkaz, ktorý dostala... ,,Toto mi ráno pristálo v telefóne.... Tak všetkým, ktorí to majú podobne," napísala so smiechom a zverejnila aj fotku s textom, ktorú dostala.

