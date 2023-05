Na Slovensko prišiel Andrea Ena prvýkrát v roku 2002. Dôvodom bola priateľka z Ružomberka, s ktorou sa zoznámil ešte v Taliansku. Hoci im vzťah nakoniec nevyšiel, kuchár si náš kraj zamiloval. Rozhodol sa zostať a podnikať. V Bratislave si otvoril úspešné talianske reštaurácie a ľuďom je známy aj z Telerána či z Dámskeho klubu, kde pravidelne varí rôzne pochúťky. Za posledné roky sa po jeho boku vystriedalo už niekoľko známych krások, ktoré naňho sadajú doslova ako včely na med.

Taliansky šéfkuchár Andrea Ena. Zdroj: MARTIN DOMOK

V roku 2018 tvoril pár s jojkárkou Katkou Jesenskou, v roku 2020 randil s exmisskou a módnou návrhárkou Martinou Grešovou. Následne sa dal dokopy s Piťovou ex Adrianou Pospíšilovou. No a už niekoľko mesiacov randí s modelkou Denisou Šiškou, ktorá má z bývalého manželstva dve deti – syna a dcéru. A zdá sa, že dvojica to myslí vážne. Svedčia o tom fotografie, ktoré nedávno nafotili pre známy salón so šatami. Že by im čochvíľa zazvonili svadobné zvony?

