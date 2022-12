Je to hotový taliansky donchuan! Šéfkuchár Andrea Ena, ktorého Slováci poznajú aj z Telerána, má ďalší úlovok. Len nedávno tvoril pár s bývalkou mafiánskeho bosa Piťa Adrianou Pospíšilovou, a už žiari po boku inej krásky!

Na Slovensko prišiel Andrea Ena prvýkrát v roku 2002. Dôvodom bola priateľka z Ružomberka, s ktorou sa zoznámil ešte v Taliansku. Hoci im vzťah nakoniec nevyšiel, kuchár si náš kraj zamiloval. Rozhodol sa zostať a podnikať. V Bratislave si otvoril úspešné talianske reštaurácie a ľuďom je známy aj z Telerána či z Dámskeho klubu, kde pravidelne varí rôzne pochúťky. Okrem toho, že má talent na varenie, má však talent aj na balenie. Za posledné roky sa po jeho boku vystriedalo už niekoľko našich známych krások, ktoré naňho sadajú doslova ako muchy na med.

Taliansky šéfkuchár Andrea Ena. Zdroj: MARTIN DOMOK

V roku 2018 tvoril pár s jojkárskou moderátorkou relácie Na chalupe Katkou Jesenskou, v roku 2020 randil s finalistkou Miss Universe SR a módnou návrhárkou Martinou Grešovou, ktorá bola iba pár mesiacov po rozchode s futbalistom Robom Vittekom. Ani s jednou mu to nevyšlo. Následne sa dal dokopy s Piťovou bývalkou Adrianou Pospíšilovou. V júni tohto roka, keď Andrea otváral letnú sezónu vo svojej talianskej reštaurácii, ešte pôsobili ako zamilované hrdličky. Aj tomuto vzťahu však odzvonilo.

Adriana Pospíšilová a Andrea Ena sa rozišli len nedávno. Zdroj: Instagram

No Andrea rozhodne dlho sám neostal! Jeho novou láskou je bývalá modelka Denisa Šiška, ktorá má z bývalého manželstva dve deti – synčeka a dcéru. A všetci spoločne si už stihli aj užiť dovolenku na Maldivách a najnovšie sa pochválili, že spolu vycestovali do Milána. Že by konečne tá pravá?