Do šou Láska na chate sa prihlásila aj 38-ročná Ružena. So sympaťákom Marekom si od prvej chvíle perfektne sadli a krátkovlasá blondínka sa začala na neho čoraz viac namotávať. Potom však prišla studená sprcha.

Ružena má z jedenásťročného manželstva dcérku Laru (10). Keď mala Lara 5 rokov, rozviedli sa. S exmanželom majú dieťa v striedavej starostlivosti. „S bývalým mužom sa snažíme vychádzať, aj keď zo začiatku to bolo ťažké. Nie je to o tom, že by bolo ťažké nájsť si partnera, keď máte dieťa. Skôr je to o nárokoch na partnera. Ide o to, či žena vyžaduje, aby ju muž živil alebo si ju vážil a aby vedeli spolu fungovať. Ja hľadám rovnocenného partnera, nie niekoho, kto bude živiť mňa alebo moju dcéru. Moja dcéra svojho otca má. Napriek tomu to v súčasnosti nie je jednoduché,“ hovorí Ružena.

Ružu prišla na chatu pozrieť milovaná dcéra. Zdroj: TV JOJ

Marek má syna Dominika. „S jeho mamou sme neboli zobratí, boli sme spolu dva roky. Odišiel som, keď mal chlapec asi rok. Neklapalo nám to, snažil som sa to kvôli malému vydržať, ale nešlo to. Som rád, že som to urobil vtedy, aj keď zo začiatku som tým trpel, teraz by som už nemal to srdce odísť. S malým som každý druhý víkend a v lete dva týždne do mesiaca. Máme dobrý vzťah. Určite by som ešte chcel mať ďalšie deti, ideálne so ženou, ktorá deti ešte nemá, no v mojom veku je už náročné takú nájsť. Ono je ťažké zladiť syna, prácu, osobný život a ešte vzťah a jej prípadné deti. Nie je to ľahké. Ale verím, že ešte nájdem partnerku, s ktorou sa mi podarí založiť si rodinu.“

Ruža sa do Mareka zahľadela, on jej však city neopätoval. Zdroj: TV JOJ

Ruža, ako ju všetci volajú, si Mareka okamžite obľúbila. Hrali spolu spoločenské hry, rozprávali sa o vážnych veciach a keďže sa jej očividne páčil, neustále mala na neho flirtovné narážky. On sa však k ničomu nemal, čo začalo Ruži dosť prekážať. Na chatu ju dokonca prišla pozrieť aj dcéra a Ružena neskôr od Mareka zisťovala, či by bol ochotný presťahovať sa do iného mesta. Z jej rečí bolo jasné, že s Marekom by si vedela predstaviť aj niečo vážnejšie. Keď po dvojdňovom rande došlo k prvému rozhodnutiu, Ruža si vyliala srdce.

,,Už druhý deň nad tým rozmýšľam, že medzi nami v realite je nejaká diaľka a na to som sa pokúšala nadviazať aj naše rozhovory, ale bála som sa. Bála som sa preto, lebo mi tu na tom, čo tu medzi nami vzniká, záleží. A dnes si ma potešil tým, čo si povedal, že bol by si ochotný nájsť nejaké riešenie. Potešilo ma to, lebo k tebe niečo cítim. Je mi len ľúto jednej veci a ako ženu ma to mrzí... Keď sme tu bol prvý večer, si mi dal pusu. Aj si sa ma tak nenápadne chytil a dotkol a ja nehovorím, že sa tu musíš na mňa vrhnúť, ale čakám, že budú nejaké letmé dotyky. Ja som ťa dnes pleskla po riti a ty nič... Ja by som v tom chcela pokračovať aj ďalší deň, ale v duchu toho väčšieho osmelenia sa. Takže ja vravím áno," vyložila Ruža karty na stôl.

Reakciu Mareka však nečakala ani v tom najhoršom sne. ,,Akože bolo mi s tebou super... Aj sa mi páčilo, že sme spolu super fungovali v kuchyni. Dcéru máš úžasnú... Takto, ako to mám povedať... U mňa tá iskra nepreskočila, ale za to nemôžeš ty. Nie si môj typ ženy, ktoré ma priťahujú. Kebyže si môj typ a máš takúto povahu, tak ťa nepustím ani keby neznam čo! Ale viem, že z tohto by láska nemohla byť. Za mňa, prepáč, ale nie," povedal jej Marek a Ruženka, hoci bola veľmi sklamaná, to vzala skutočne statočne.

