Moderátorka, herečka a spisovateľka. Renáta Názlerová, ktorú si väčšina divákov pamätá ako nekompromisnú advokátku zo Súdnej siene, je žena mnohých tvári. "Som hrdá nositeľka titulu moletka," napísala na svoj instagramový profil, čo svedčí aj o jej mimoriadnom sebavedomí. Renáta v piatok, 14. júla, oslavuje polookrúhle 55. narodeniny. Oslava však musí počkať, keďže sa ocitla v lekárskej starostlivosti.

Renáta Názlerová sa za svoje kilá navyše nehanbí. Zdroj: instagram.com/Renáta Názlerová

Blahoželania, ktoré Renáte posielajú fanúšikovia, ale aj jej známi a rodina, sa len tak kopia a herečka sa tak rozhodla poslať im krátky odkaz. "Tak vidíte, je to tak. 55. krásne, okrúhle narodeniny trávim v nemocnici. Našťastie, už mám po operácii, čo je dobrá správa. Trošku som taká oťapená pod vplyvom omamných látok. Čo je v poriadku, dnes je to aj legitímne. Chcela som povedať, že vám ďakujem za všetky tie gratulácie, ktoré mi posielate aj súkromne aj verejne. Je to od vás naozaj milé. Je to milá pripomienka významného dňa, nie len môjho, ale aj mojej maminky, ktorá určite dňom, kedy som sa jej narodila, sa stala tou najšťastnejšou ženou na svete. Teda, dúfam, " povedala so smiechom oslávenkyňa.

Na snímke Renáta Názlerová s mamou, ktorá už, žiaľ, nie je medzi nami. Zdroj: Instagram

Renáta o svoju milovanú mamu prišla v roku 2020. „Aký obrovský paradox. Kým moja mama žila, často som hovorila: Dúfam, že nie som a nikdy nebudem ako moja mama. Odkedy nie je medzi nami, stále ju hľadám a hľadám, čo z nej mám, v čom som po nej, čo som podedila,” prezradila nedávno fanúšikom a dodala, že jej mama bola poriadne číslo: „Čo zábava so známymi niekde v čárde, to moja mama krepčila, čo jej sily stačili, a nezriedka aj na stole.”

