Rebeku nekompromisné oznámenie šokovalo. ,,Škoda, že sa to riešilo takto, že som sa k tomu nemohla ani vyjadriť. Jednoducho, zober sa a odíď z arény,“ priznala vo Farme Xtra. Šmahel chcel ale vedieť, prečo vlastne pravidlá porušovali? ,,Kvôli Erikovi, pretože všetko mu trvalo pol dňa. Fajka, tabak, cigarety. Tak sme si s Heňom povedali, že si po to pôjdeme. Ale no, hej, špacírovali sme ako duelanti po celej Farme dosť...“ priznala zahanbene. Okrem toho prezradila aj to, že o šou kolovali rôzne veci. ,,Že budeme spávať v hoteli. Naozaj, mnoho ľudí to hovorilo. My sme tam boli prvý týždeň a viacerí boli zhrození, že tam musíme aj spať. Potom mnohí čakali, že po nociach nám budú dávať telefóny do ruky a takéto reči,“ vysvetľovala Rebeka a Martin Šmahel na ňu iba neveriacky pozeral. ,,Zvláštne je, že toto hovorí čoraz viac farmárov, neviem, aké reči sa hovoria, ale keď som tam išiel ja, tak som presne vedel, že ako to bude a bude to drsné,“ reagoval a neodpustil si otázku na adresu Nikol.

Rebeka a Heňo sa na Farme veľmi zblížili. Zdroj: tv markíza



,,Tak tam sa toho dá porozprávať viac, ale ja viem, že ona na toto čaká, aby mohla zase pokračovať. Ja ju vôbec neriešim, ona sa prezentuje sama. S ňou sa nedajú veci komunikovať. Má vlastnú pravdu, aj keby traktory padali,“ dodala s tým, že časť, v ktorej si užívala s Heňom v kúpeľni, nemohla ani pozerať a neustále to stopovala.