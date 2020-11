Viktor Vincze je známy tým, že vždy na konci Televíznych novín sa snaží byť vtipný a kolegom zo Športu šplechne zbrklú poznámku. Inak tomu nebolo ani počas amerických volieb, keď začalo ísť do tuhého. V utorok sa preto Janky Hospodárovej opýtal: ,,Jani, koho tipuješ?“vyzvedal od nej. ,,Ja netvrdím, že sú to moje preferencie, ale ja tipujem Trumpa,“ reagovala.

Janka Hospodárová Vinczeho poriadne odpinkala. Zdroj: tv markíza



,,Maja a ty? Rovnako ako ja, Bidena,“ otočil sa aj k Pietrovej. V stredu večer však do Hospodárovej opäť zabŕdol. ,,Zostávaš na svojom tipe Donalda Trumpa?“ zisťoval. A Hospodárová ho excelentne odpinkala. ,,Áno, áno, áno, tak nebudem meniť tipy počas priebehu volieb a sčítavania hlasov, to sa nerobí!“ A Vinczemu neostávalo iné, ako ešte raz dôrazne dodať, že on a Mária sú ,,Bidenovci.“

