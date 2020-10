Po dlhšom čase hráte v seriáli Sestričky. Neboli ste sklamaná, že vás pomerne dlho nikam neobsadzovali?

- Samozrejme, že som bola sklamaná, aj doteraz ešte trochu som. Beriem to však tak, že to tak malo byť. Nič s tým nenarobím, keď sa do nejakého seriálu nehodím. Ale ako mi vtedy viac odišli seriálové veci, nakopilo sa mi divadlo aj dabing. Ako keby sa mi to vykompenzovalo, že jedny dvere sa vám zavrú, druhé sa vám otvoria. Uvidíme, ako to pôjde ďalej.

Ľudia dnes vnímajú hercov viac zo seriálov ako z divadla...

- Áno, určite je to tak. Tým, že som toho predtým natočila veľa a bola som vo všetkých televíziách a že by na mňa ľudia „zabudli“ alebo by nevedeli, kto som, tak to sa nedeje. Niekedy to aj dokonca počujem z hľadiska, že jeej, to je tá Podzámska (smiech). Hlavne mladí herci, ktorí sú vynikajúci a sú iba v divadle, tak ľudia ich veľmi málo poznajú a sú ako keby „neznámi“.

Nezanevreli ste na televízie, keď vás nikde neobsadzovali?

- Nie, nie. Ja si myslím, že to ešte len príde. Svet sa nezrúti, keď nie som v nejakom seriáli.

V spoločnosti sa Eňa objavuje len sporadicky. Zložité obdobie koronakrízy mala možnosť preklenúť prácou v dabingovom štúdiu. Zdroj: Profimedia

Aký máte vzťah k lekárskemu prostrediu? Narážam na Sestričky, v ktorých hráte...

- Brutálne dobrý. Je to také zvláštne, ja som najprv bola jeden semester na medicíne, potom som odišla a išla na herectvo. Od istého momentu, ani nemôžem povedať, že od Ordinácie v ružovej záhrade, lebo ešte predtým som točila, bola som onkologický pacient v jednom seriáli, potom prišla Ordinácia, Kolonáda v RTVS, teraz Sestričky, kde som lekárka. Mňa to lekárske prostredie ako keby nikdy neopustilo, stále je okolo mňa.

Máte nejakú nepríjemnú skúsenosť s naším zdravotníctvom?

- Viete čo, asi takú klasiku, ktorú zažívajú všetci, ktorí prídu večer na urgentný príjem. Môjmu ockovi sa veľmi zhoršil stav, odpadával, zobrala som ho do nemocnice, 2,5 hodiny sme sedeli v čakárni, toto ma zabolelo, cítila som sa veľmi bezmocná. Otca, starého človeka, si nikto nevšímal. Podobné skúsenosti mali aj moji známi, ale inak si prácu lekárov a sestier vážim. Keď máte v rukách ľudský život, je to zodpovednosť a ani nie povolanie, ale poslanie. Veľmi si vážim lekárov aj sestry, skláňam sa. Problém je v iných veciach – zdravotníctvo, financovanie...

POKRAČOVANIE NA ĎALŠEJ STRANE >>