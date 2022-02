Prvá SuperStar spôsobila medzi ľuďmi hotovú hystériu, ktorá sa už odvtedy nikdy nezopakovala. Ako si na to celé spomínaš?

Myslím si, že nikto nečakal taký veľký ošiaľ. Všetkých nás to prekvapilo, že to až takto vystrelilo. Prvé náznaky popularity sme pociťovali už po prvých kastingoch, ktoré sa konali v televízii. Bolo to niečo, čo nás brutálne prekvapilo.

Si odvtedy fanúšikom SuperStar?

Príliš sa k televízoru nedostanem. Nežijem na Slovensku, takže nemám možnosť. Vo všeobecnosti slovenské a české programy príliš nepozerám. Ale videl som na internete nejaké videá, kto ako spieva a pozrel som si aj nejaké staršie kastingy.

Spomenul si, že nežiješ na Slovensku, kde pôsobíš?

Žijem v Nemecku a už sa hudbe vôbec nevenujem. Profesionálne sa venujem hraniu tenisu. Odmalička som pri športe, hudba u mňa bola len náhoda. Ako dieťa som bol v speváckom zbore v škole a od 7 rokov sa venujem tenisu. Ostal som mu verný aj počas SuperStar. Tenis bol pre mňa vždy tým hlavným. Muzika do toho všetkého, čo som robil, len tak prišla. Dá sa povedať, že úplnou náhodou a bol som prekvapený, ako vystrelila. Neskôr po SuperStar som sa jej trochu venoval, no na základe toho, že Slovensko je malý trh, tak som to nechal.

Nemáš obrúčku. Si stále slobodný?

Nie, nie, nemám obrúčku. Som stále slobodný a bezdetný.

Vďaka nápadu Paľa Haberu si sa opäť stretol s bývalými kolegami. Aké to bolo?

Niektorých som naozaj nevidel 17 rokov. Niektorých som videl, keď sme točili v Markíze Chart Show, no niektorí tam neboli. Taká Katka tam nebola, tak tú som nevidel od SuperStar. S Tomášom som sa párkrát stretol a ani Peťa Kotuľu som dlho nevidel. So Samom som si párkrát aj zavolal. No aby sme kontakty nejako udržiavali, tak to nie. Bolo to však zaujímavé. Stretol som tu ľudí, s ktorými som kedysi bol celé dni, keď sa šou natáčala. Uvedomil som si, ako ten čas letí. Nie sme najmladší. Počas SuperStar som mal 25 rokov, teraz mám 42. Veď to už som v strednom veku (smiech). Ostatní boli skôr deti. Je to celé nostalgia.

Oľutoval si niekedy, že si sa prihlásil?

Hovorím, že nikdy neľutujem nič, čo v živote spravím. Prečo? Bola to časť môjho života, niečo nové, niečo iné. A najmä bolo to niečo, čo väčšina ľudí za svoj život nezažije. Vedel som, že sa bude o nás aj písať, s tým musí človek počítať, keď ide do televízie.

