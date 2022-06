S úsmevom na tvári vpustil Viktor kamery do svojho bytu. Ukázal aj svoju spolubývajúcu, sučku Kikinu, ktorá má úctyhodných sedemnásť rokov. "V tomto byte bývam sám iba so svojím psom," prezradil. Viktor následne priznal aj nezvyčajnú záľubu - rád chodí do starožitníctiev, kde kupuje skutočne nezvyčajné dekorácie. "Som zberateľom škaredého porcelánu," reagoval herec na otázku, prečo je v jeho malom byte toľko ,,čačiek". Nie sú to však len všelijaké sošky, ale aj umelecké maľby, predmety, ktoré zútulňujú byt. A hoci nebýva v žiadnom luxusnom mezonete, pozrite sa, ako si svoj malý byt perfektne zariadil!

