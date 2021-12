Nela Pocisková sa nám krátko pred Vianocami v rozhovore zverila, ako bola tento rok výnimočne načas pripravená na sviatky, čo sa týka darčekov. Varenie nechala na maminu. „Tento rok budeme u mojich rodičov. Vždy to striedame, buď sme u našich, alebo u Filipových rodičov. Štedrovečernú večeru má na starosti moja mamina. Vždy sa snažím pomôcť, čo sa dá, ale nikdy pomoc veľmi nevyžaduje. Filip pomáha stále, nielen na Vianoce,“ prezradila nám Nela pár dní pred sviatkami.

Vtedy ani vo sne netušila, čo sa jej prihodí. Herečka totiž ochorela. „Ovčie kiahne od detičiek priamo na Vianoce! To len mne sa môže stať,“ napísala na Instagrame večer pred Štedrým dňom a priložila aj fotku z postele. Nela si rozhodne takéto sviatky nepredstavovala. Prekazilo jej to dokonca aj záver roka, ktorý mala stráviť v Tatrách. "Dnes (nedeľa, pozn. red.) sme mali cestovať do Tatier. Cestujeme akurát tak do postele... a tak veľmi som sa tešila. Idem zapáliť sviečku a rozmýšľať, aké fotky budem dávať na Instagram," zverila sa v nedeľu Nela na Instagrame, čím chcela aj odľahčiť jej situáciu.

