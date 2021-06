Moderátoka Jasmína Alagič je momentálne na materskej dovolenke s malým synčekom Sanelom a peniažky sa jej sypú najmä z úspešných spoluprác na sociálnej sieti.

Pred pár dňami oznámila novú spoluprácu s módnou návrhárkou Janou Pištejovou, s ktorou vymýšľajú pre ženy voľnočasové oblečenie. Aby toho nemala málo, pustila sa do biznisu aj s bývalou účastníčkou reality show Hotel Paradise Zuzanou Plačkovou. Meno tejto samozvanej "kráľovnej" nesú už mnohé produkty, medzi ktoré patrí aj doplnok stravy kolagén.

Práve ten sa stal predmetom ich najnovšej spolupráce. Špeciálnu príchuť aj zloženie vymysleli spolu a sľubujú "nie len krásne nechty, pleť a vlasy ale aj mínus centimetre". Fanúšikovia temperamentnej krásky však novinkou veľmi nadšení neboli.

Okrem vysokej ceny boli ľudia rozhorčení zo samotnej Plačkovej. "Škoda, že ste sa pustili do týchto queen produktov," napísala jej sklamaná fanúšička. "Ozaj Plačková? Ty si nádherná, krásna, úžasná, nestojí ti to za to," okomentovala ďalšia.

