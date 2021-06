Obaja páni boli v čase natáčania, pred tromi rokmi, starými mládencami a už roky nemali žiadnu partnerku. Život vo vlastnom svete obom pánom vyhovoval, no postupne si začali uvedomovať, že sú osamelí. Aj preto sa rozhodli zmeniť svoj život.

Ivo a Vašek sú dlhoroční kamaráti. Keď sa pred tromi rokmi spoločne prihlásili do šou, na oboch bolo vidno, že sú zbití životom. Ani jeden nemal priateľku, takže sa ani nemali pre koho skrášľovať. Tím expertov z nich však spravil úplne iných ľudí. Do šou prichádzali zničení, no odchádzali z nej dokonale upravení džentlmeni. Botox a operácie viečok omladili ich unavené tváre. Ivo tiež absolvoval náročnú a bolestivú operáciu nosa a niekoľko sedení u zubára mu vrátilo stratený úsmev. Vaškova tvár, ukrytá pod hustou bradou a dlhými vlasmi, teraz opäť žiari a z nahnevaného metalistu sa stal šarmantný muž pôsobiaci ako francúzsky aristokrat. Obaja páni sa tiež naučili tancovať spoločenské tance a absolvovali kurz zvádzania. Teraz sú už stopercentne pripravení nájsť si životnú partnerku.

Kamaráti Ivo a Vašek prešli doteraz najväčšou premenou v šou O 10 rokov mladší. Zdroj: tv markíza

Svojimi premenami sa zaradili k najúspešnejším premenám v histórii relácie o 10 rokov mladší. Vašek sa stal dokonca najúspešnejším, pretože sa mu podľa ľudí podarilo omladnúť až o neuveriteľných 22 rokov. Jeho kamarát Ivo za ním však vôbec nezaostáva a omladnúť sa mu podarilo o skvelých 18 rokov. Dnes už ani jeden z nich nepracuje a ani nebýva na ranči v bratislavskej Devínskej Novej Vsi.