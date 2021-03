Vymakaný ako samotný boh. Maštalír stvárňuje bojovného a ctižiadostivého Radúza. Aby jeho výkony pred kamerou boli čo najpresvedčivejšie, musel prejsť náročným tréningom. ,,Tá príprava bola už niekoľko mesiacov pred projektom, keď sme sa začali zoznamovať so zbraňami, ktoré sa používali v tom období, a učili sme sa, ako sa používali, pretože to boli sečné zbrane. Zoznamovali sme sa so spôsobom boja a tak isto sme začali jazdiť na koňoch aj strieľať z luku. Určite by bolo lepšie, keby tá príprava mohla byť dlhšia, ale, bohužiaľ, čas k nám nebol taký veľkorysý,” prezradil Maštalír pred štartom seriálu v jojkárskom živom vysielaní.

Tomáš Maštalír ako nemilosrdný Radúz. Zdroj: Stana TOPOLSKA

Jeho fanúšičky však najviac teší, že sexi Tomáš je v seriáli často polonahý a pohľad na jeho vyrysovanú hruď je skutočnou pastvou pre oči. A keďže v tom istom období natáčal aj pokračovanie seriálu Za sklom, kde tiež musí byť v kondícii, ukázať sa hore bez mu nerobilo vôbec žiadny problém. Do poriadnej formy sa však musel dostať Juraj Loj, ďalšia hviezda seriálu. Herec hrá neznámeho cudzinca Vlada a pred seriálom sa zveril do rúk fitnes trénera Maroša Molnára, aby mu pomohol vyrysovať postavu a poriadne svaly. Tvrdý tréning mu tak dal pred štartom poriadne zabrať. Ale výsledok stojí rozhodne za to.

Juraj Loj ako cudzinec Vlad. Zdroj: Stana TOPOLSKA

