Narodila sa v roku 1953 v Brne a detstvo aj prázdniny prežila v Šlapaniciach pri Brne. Už ako malé dievčatko s veľkou bielou mašľou mala typické jemné rysy tváre a vynikala pôvabom. Namiesto škôlky bola často u babičky, ktorá ju naučila všetky árie z opier a vzbudila v nej lásku k divadlu. Chodievala na recitačné súťaže, ktoré s prehľadom vyhrávala. „Išlo jej to samé, prečítala si to, veľmi rýchlo zapamätala a srdcom to dala ďalej,“ spomína v českom Blesku sestra Miroslava. Od druhého ročníka hosťovala v Štátnom divadle v Brne. Nezastavilo ju ani to, že sa po predstavení vracala domov v noci a už jej nešiel žiadny osobný vlak. A z toho nákladného nakoniec musela vyskakovať za jazdy, pretože v Šlapaniciach nestál.

Už ako konzervatoristka však dostávala veľké úlohy. „Bola svojrázne krásna, až detsky a mala obrovskú energiu,“ opísal ju divadelný režisér Zdeněk Kaloč (82), ktorý si ju vybral do Rómea a Júlie. „Prišla a ja som bol udivený, ako je toto možné?! Ako keby ju poslal Shakespeare. Bola veľmi pekná a plná energie,“ rozplýval sa. Ešte nemala ani 20 rokov a vyznamenala sa v úlohe Barunky v Babičke. Jej prvý filmový záber bol posledný záber scenára, pri ktorom musela plakať pri včelích úľoch so slovami: „Babička nám umřela.“ „Tiekli jej skutočné slzy, žiadny glycerín a bol to fantastický zážitok. Z nej niečo vyžarovalo a nič nehrala,“ opísala Helena Rohanová, ktorá ju objavila pre film.

Keď nastúpila do slávneho Činoherného klubu, okamžite po nej vyštartovali známi herci. A že ich tam bolo… Landovský, Hrzán, Kodet... „Ona bola ne- uveriteľná kombinácia: krásna, milá a navyše veľmi múdra. Ale, samozrejme, neprístupná. Typ, že mi ani nenapadlo, že by som si azda mohol niečo dovoliť,“ spomínal kedysi Landovský, ktorý jej dokonca zohnal malý byt. „A čo myslíte, že sa stalo? Abrhám, ‚zmetek‘ jeden, sa k nej hneď nasťahoval!“ lamentoval Landovský († 78) zvesela.

Pre režiséra Václava Vorlíčka († 88) bola ako zjavenie. Pôsobila ako živá bábika a také mala aj rozmery – okolo pásu mala neuveriteľných 53 cm! Za to nôžku úplne ako Popoluška nemala, bežne totiž nosila veľkosť 39. Kostyméri však vyrobili ešte ďalší pár veľkosti 37, aby to pôsobilo, že má malú nôžku. Tieto črievičky si však iba skúšala. Ako bábika sa však nesprávala, naopak, podľa pamätníkov to bolo energické dievča, ktoré samo jazdilo na koni, strieľalo z kuše a natáčalo v hlbokom snehu. A po legendárnych Troch orieškoch pre Popolušku sa stala obľúbenou herečkou pre postavy princezien (Maruška v rozprávke Soľ nad zlato, Milena v Treťom princovi, Malá morská víla, Princ a Večernica).

Zo svojho pôvabu vôbec nič nestratila ani po narodení jediného syna Josefa (44). V tom období sa jej však vôbec nechcelo vracať z materskej dovolenky do divadla. Potom však u nich doma zaklopal režisér Jiří Menzel († 82) a ponúkol jej divadelnú úlohu. Menzel ju potom obsadil aj do Slavností sněženek, Vesničko má středisková i do Žobráckej opery. „Vždy ma to rozsvietilo, keď som ju videl. Mala v sebe úžasnú pozitívnu auru. Máte to iba pri malých deťoch alebo milých zvieratiek, že sa potešíte, iba keď ich zbadáte,” dodal oscarový režisér.

