Keď pred pár dňami prasklo, že Ondřej a Daniela tvoria pár, obaja sa obrnili hradbou mlčania. A prvá, ktorá sa k tomu vyjadrila, bola Taťána Kuchařová. „Dozvedela som sa to nedávno. Aj to, že ich vzťah trvá už okolo pol roka a začal sa ešte počas nášho manželstva. Čo k tomu povedať…?“ pokrčila ramenami niekdajšia Miss World 2006 pred kamerami relácie TV Prima Showtime. A to nie je všetko! Misska sa s moderátorkou pozná už minimálne deväť rokov. Svedčí o tom ich spoločná fotka z roku 2013.

Taťána Brzobohatá s manželom Ondřejom, keď im to ešte klapalo. Zdroj: Profimedia

Tá ich zachytáva na akcii, kde bol vtedy aj Kuchařovej partner Brzobohatý. Obe pózujú vysmiate od ucha k uchu. Keby len tak Taťána v tom čase tušila, že o pár rokov bude jej kamarátka Písařovicová randiť s jej exmanželom Ondřejom… Aj keď Taťána tvrdí, že moderátorka stojí za rozpadom ich manželstva, ona to popiera. „Nebola som dôvodom krízy či nakoniec rozvodu Ondřeja a Taťány. Preto mi pripadá nepatričné, aby som sa k tomu akokoľvek vyjadrovala,“ povedala.

