Do Zlatých časov na RTVS prijala pozvanie dcéra herečky Evy Krížikovej († 85) Barbora Zvaríková (56). Zaspomínala si na mamu a prezradila aj to, čo ste mnohí netušili.

Eva Krížiková zomrela v marci tohto roku. Dcéra Barbora si v spoločnosti Milana Lasicu a Eni Vacvalovej zaspomínala na jej chudnutie aj s Pavelekovou.

V Eve Krížikovej sme stratili fenomenálnu herečku, aké sa dnes už nerodia. Na rodinnej fotografii s dcérou a manželom. Zdroj: archív

„Toto je fotka, keď chodili na odtučňovacie kúry. Mama, Majda Paveleková a Jožko Bednárik. Chodievali takto na niekoľko týždňov. Majde to chudnutie išlo trochu horšie, no mama vždy čo-to zhodila. Majda nikdy nevydržala počas tej kúry a zbehla do cukrárne na zákusok. A keď sa vracali, tak prvá cesta bola do reštaurácie na bravčový rezeň,“ prezradila Zvaríková, ktorá touto spomienkou všetkých pobavila.