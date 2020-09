Braňo ani chvíľku neváhal a hneď rozpovedal príhodu, ktorá sa mu stala pred pár rokmi. „Mal som hrdo odísť z javiska dozadu, cez také drevené rošty. Zasekla sa mi tam noha, mal som zlomený malíček, štichy na nohe a odtrhnuté bruško na prste. Chirurg mi to nechcel prišiť, že to odumrie a odpadne. No lenže mne to neodpadlo a teraz mám na tom prste dve brušká,“ prezradil Bystriansky, ktorý tým všetkých rozosmial.

Braňo Bystriansky Zdroj: archív

Našli sa aj takí odvážlivci, ktorí to chceli vidieť naživo. Bystriansky to však radšej nikomu neukázal. Ako sa zabávali hostia v relácii, uvidíte dnes večer na RTVS.