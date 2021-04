Pri bežnej každodennej činnosti si Braňovu anomáliu nevšimnete. No keďže hudobníka sprevádza od narodenia, musel sa s ňou naučiť žiť. „Mám jednu nohu menšiu, vzhľadom na to, že som ako bábätko mal dlho nohu v sadre. Nemohla rásť, papať nožička, a preto je menšia. Robil som rôzne športy, tak som to rozbehal. Musím si kupovať vždy dva páry topánok, preto to nerád robím. Rozdiel v číslach je 1,5,” prezradil Braňo v rozhovore pre Rádio Jemné.

Zaľúbenci Zdena Studenková a Braňo Kostka počas tohtoročného Valentína. Zdroj: Facebook Fragile

