Ivana Christová sa preslávila ako historicky prvá novodobá Miss Československa. A hoci jej korunku na hlavu nasadili už dávno, v roku 1989, keď sa povie súťaž krásy, ľudia si pamätajú hlavne ju. Kariéru modelky však dávno zavesila na klinec a dnes sa venuje práci v kozmetickej firme. Všetko to ubehlo ako voda a Ivana pred pár dňami oslávila okrúhle jubileum. A včera usporiadala žúr, ako sa patrí.

Hoci sa Ivana Christová venuje už iba práci s kozmetikou a poradenstvu, dodnes si ju ľudia spájajú so súťažou krásy a aj po rokoch hovoria, že práve ona bola doteraz naša najkrajšia a nezabudnuteľná misska. 10. augusta oslávila životné jubileum, 50 rokov, a aj keď už nemá miery 90-60-90, v tvári akoby ani nestarla a je stále krásna. No a keďže päťdesiatka je významný životný míľnik, musela to aj patrične osláviť.

Ivana Christová Zdroj: Instagram

V nedeľu poobede najskôr usporiadala posedenie pod hradom Devín. Nechýbali jej kolegyne a, samozrejme, ani jej dcéra Daniela a mama Otília. O hudobný program sa postarala speváčka Yvetta Blanarovičová. Všetky prítomné dámy mali na sebe červené šaty. Na terase sa smiali sa a robili si jednu selfie za druhu. Niekoľkokrát sa vonku objavila aj oslávenkyňa, ktorá na rozdiel od kamošiek zvolila čierne dlhé šaty s priesvitnými rukávmi a s veľkým šperkom uprostred.

Daniela Christová nahodila béžové šaty. Zdroj: NORBERT SKALIČAN

Tá pravá zábava však nastala až o niekoľko hodín neskôr. Večer sa začali zbiehať už aj známe tváre. Nechýbali Robo Papp s tehotnou manželkou Veronikou, Oliver Andrásy, Štefan Wimmer s priateľkou Dankou Mendrejovou, Adriana Poláková či milovník krásnych žien Jozef Oklamčák. Ako sa zabavil v spoločnosti toľkých krások? „Mal som sa veľmi, veľmi dobre. Svedčí o tom aj to, že som odchádzal medzi poslednými. Proste, Ivanka vie urobiť zábavu. A v nedeľu sa jej to ozaj podarilo. Prišiel som na hodinku a skončil som v neskorých nočných hodinách. Zišlo sa tam veľa dobrých a pozitívnych ľudí. A čo ma tešilo najviac, že tam bola prevaha pekných žien,“povedal nám Oklamčák s tým, že so žiadnym honosným darom neprišiel. ,,Ona nechcela darčeky. Len peniaze na charitu. Ale i napriek tomu som jej dal namaľovať jej portrét, keď sa stala MISS,“ dodal. Poriadne sa odviazala aj markizáčka Poláková. Tá sa na parkete natoľko uvoľnila, že z červených šiat jej vyliezla celá čierna podprsenka.

