Spevákovi Mirovi Žbirkovi († 69) bola až do jeho smrti najväčšou oporou jeho milovaná manželka Katka, s ktorou mal dve deti, Lindu a Davida. Nie je však žiadne tajomstvo, že to bola jeho druhá žena a pred ňou bol ženatý s Helgou. Čo s ňou teraz je?

Meky Žbirka bol dvakrát ženatý. O svojom prvom manželstve sa dokonca zmienil v knihe Miro Žbirka – Zblízka. Spevák v nej prezradil, že sa ženil ako John Lennon. Ten, keď sa dozvedel, že jeho priateľka čaká dieťa, zobral si ju za ženu. Rovnaké to bolo aj u Žbirku. Prvýkrát sa ženil veľmi mladý v roku 1972. Mal približne 20 rokov a jeho manželka Helga bola ešte mladšia. V tom období však začala Mekyho kariéra rásť raketovou rýchlosťou. Samé koncerty spôsobili, že na manželku a dcéru Denisu nemal takmer žiadny čas a postupne sa s Helgou odcudzili. Dvojica sa rozviedla v roku 1987. Každý od života očakával niečo iné. V knihe sa zmienil aj o tom, že Helga sa odsťahovala za svojím priateľom do zahraničia a odvtedy žije v cudzine.

Posledná rozlúčka s Mekym Žbirkom (†69) sa konala v pražskom Krematóriu Strašnice. Zdroj: Facebook/Miro Žbirka

Napriek všetkému si s dcérou Denisou k sebe našli cestu a pred pár rokmi ho dokonca prišla podporiť na krst CD, na ktorý prišla aj s dcérkou Zarou, Mekyho vnučkou. A čo sa týka jeho prvej ženy, ako sa nám teraz podarilo zistiť, Helga sa zle rozhodne nemá. „Helga žije striedavo v Amerike, vo Viedni a v Bratislave. Po svojom boku má partnera Vlada. Je to bohatý podnikateľ, ktorý obchoduje na burze, zarobil na akciách a venuje sa šľachteniu koní. Cestujú si kade chcú, majú aj súkromné lietadlo. Vlado vlastní viacero bytov. Jeden čo mal na Bahamách, ten nedávno predal, ale ešte má byty v Monte Carle a na Floride, kam chodievajú najmä v lete. V Bratislave má byt v River parku,” prezradil nám zdroj blízky Helge.

„Pekný vzťah má aj s Denisou, Mekyho prvou dcérou. Kúpil jej najskôr 5-izbový byt v centre Viedne, ale keďže to mala ďaleko do Hainburgu, kde býva, zadovážil jej jeden aj tam,” pokračoval náš zdroj s tým, že Helga dobrý vzťah s Katkou Žbirkovou nemá. To by aj vysvetľovalo jej neprítomnosť na minulotýždňovom pohrebe v pražských Strašniciach.

