Milan Lasica († 81) odišiel do umeleckého neba skutočne ikonicky, počas záverečnej klaňačky. Hneď na druhý deň po jeho smrti sa začalo rozprávať o pohrebe a niektorí sa zhodli v tom, že by mal prebehnúť so všetkými štátnymi poctami alebo v jeho milovanom Divadle L+S. Rodina však všetko rázne zatrhla. Rozlúčka sa nakoniec konala tri dni po jeho úmrtí v tajnosti, v kruhu úzkej rodiny a hŕstky známych. Kamaráti a kolegovia, s ktorými roky spolupracoval, o tom ani nevedeli.

Hrob herca Júliusa Satinského († 61) na Ondrejskom cintoríne v Bratislave. Zdroj: Plus JEDEN DEŇ

Keď však v roku 2003 zomrel jeho dlhoročný parťák Julo Satinský († 61), jeho rodina mu usporiadala veľkú rozlúčku. Na tú prišlo množstvo známych tvárí vrátane Lasicu. Satinský našiel miesto posledného odpočinku na Ondrejskom cintoríne v Bratislave. Viacerí si preto myslia, že Lasica bude tiež pochovaný na tomto mieste, vedľa nerozlučného kamaráta.

„To, kde bude pán Lasica pochovaný, vám neviem povedať. Neviem o tom vôbec nič, ani o pohrebe som nevedela. Ale logika mi hovorí, že tam, kde Julo, na Ondrejskom cintoríne. Je tam aj Janko Melkovič, tak predpokladám, že tam, ale neviem to s istotou,” povedala nám jeho kamarátka Oľga Feldeková.

Kde maestro Lasica nájde posledné miesto odpočinku, nevedia ani jeho ďalší blízki kamaráti Eňa Vacvalová či Milan Kňažko. Zamestnanci Ondrejského cintorína sa však tiež prikláňajú k možnosti, že ho uložia vedľa Satinského. „Je to viac ako pravdepodobné. Hovorí sa to… Rodina sa však stále neozvala,” povedal nám jeden zo zamestnancov. V roku 2005 mali však blízki režiséra Martina Ťapáka problém uložiť jeho pozostatky na tomto cintoríne, keďže bol vyhlásený za národnú pamiatku. „Na Ondrejskom cintoríne sa stále normálne pochováva, treba však o povolenie požiadať Blumentál. Ale nie je s tým problém,” dodal zamestnanec.

POSLEDNÉ ZÁBERY MILANA LASICU V GALÉRII >>

Rodina však žiadosť ešte neposlala. “Naša mestská organizácia Marianum, ktorá má v správe Ondrejský cintorín, neeviduje žiadnu požiadavku zo strany pozostalých na uloženie/pochovanie p. Lasicu na Ondrejskom cintoríne,” dozvedeli sme sa z Oddelenia komunikácie Magistrátu Bratislavy. S manželkou Magdou Vášáryovou sa nám do uzávierky novín skontaktovať nepodarilo.

Mohlo by vás zaujímať: