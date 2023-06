Po škandáloch s exmanželkou Taťánou Kuchařovou, ktorá vytiahla ako tromf v žiadosti o cirkevný rozvod pochybnosti o jeho sexuálnej orientácii, sa Ondřej rozhodol vyjsť von s úprimnou spoveďou. V rozhovore pre český Blesk potvrdil záľubu v ženských kostýmoch, no ide len o hru v rámci Drag Queen a s jeho orientáciou to nemá nič spoločné. Po týchto patáliách sa rozhodol na svoju ex Taťánu podať dokonca žalobu. Napriek všetkému je herec momentálne šťastnejší než kedykoľvek predtým.



Šokujúce intímnosti z celebritného manželstva sa stali mediálnou senzáciou, sympatie sú však viac na strane Ondřeja. Zdroj: Archív NMH

Pred pár týždňami porušil svoju zásadu a na Instagram pridal zaľúbené zábery s Danielou, kde si svoju lásku užívali na exotických Maldivách. „Porušujem zásadu zdieľať svoj osobný život na Instagrame. A to z čírej radosti zo životného šťastia, ktoré prajem úplne všetkým. Milujte sa! Stojí to, sakra, za to!“ napísal. Práve v slnkom zaliatej destinácii mal dokonca ich vzťah „zoficiálniť”. Česká moderátorka sa totiž objavila na charitatívnej akcii a na jej prstenníku svietil obrovský prsteň s neprehliadnuteľnými diamantmi. „Áno, je to pravda. Zasnúbili sa na Maldivách,“ potvrdil pre Blesk zdroj.



