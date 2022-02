Herečku Zuzanu Haasovú život rozhodne nešetril. Nielen, že jej v roku 2013 nevyšlo manželstvo s Romanom Federom, s ktorým má dcéru Romanku, ale ani to druhé so zdravotníkom Martinom Kostkom. Práve v júni 2019 sa dvojica, ktorá sa veľmi snažila mať spolu dieťatko, definitívne rozišla. Kým zdravotník našiel šťastie po boku novej priateľky Petry, Zuzka bola dlhšie sama. No ako sa hovorí, nič netrvá večne.

Herečka Zuzana Haasová. Zdroj: TONY ŠTEFUNKO

Herečka sa časom začala postupne na spoločenských akciách objavovať po boku nového priateľa Viliama. Ako v auguste minulého roka priznala, poznajú sa už 26 rokov a je to vynikajúci huslista. A ich vzťah nabral poriadne rýchly spád. Zuzana mu už stihla povedať svoje áno! Ako informovala markizácka Smotánka, svadba sa konala v Slovenskej filharmónii a okrem mladomanželov na svadbe nechýbala ani herečkina dcéra Romana.

Zuzka zvolila hladké dlhé biele šaty s hlbokým výstrihom. Jej manžel stavil na elegantný tmavý oblek a po svadbe jej, ako husľový virtuóz, dokonca aj zahral. ,,Ani neviem, ako sa to stalo. Zrazu som Schowanetz. Som už tvoja," povedala do kamery Smotánky. Mladomanželom gratulujeme!