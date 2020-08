Mladučká herečka Janka Kovalčíková (29) je už vydatá pani. Svoje "áno" povedala priateľovi Adamovi Graňákovi počas uplynulého víkendu. Rovnako ako pri jej nedávnej rozlúčke so slobodou, to prezradili jej kamarátky na sociálnej sieti.

Okrem Andyho Krausa tento víkend svadbovala aj Janka Kovalčíková z markizáckych Oteckov. Seriálová Ema si síce už svadobné šaty vyskúšala pred kamerami, ale tentokrát to bolo aj v reálnom živote. Detaily zo svojho veľkého dňa zatiaľ tají. No presne ako pri rozlúčke so slobodou, z ktorej zopár fotiek uverejnila jej kamarátka, herečka Dominika Kavaschová, to teraz na ňu "bonzla" ďalšia jej kolegyňa zo seriálu, Natália Puklušová.

Hviezda Oteckov Jana Kovalčíková. Zdroj: tv markíza

Práve Natália sa pochválila fotkami zo svadby, kde podľa uvedenéhho textu je jasné, že sa Janka vydala. "Skvelá svadba Jana! Dakujeme," napísala herečka pod fotky, kde jej robí spoločnosť neznámy muž. Rovnako aj Dominika Kavaschová s priateľom Danielom Fischerom v sobotu svadbovali. Je viac ako jasné, že tiež na Jankinej svadbe, keďže sú veľmi dobré kamarátky. Novomanželom gratulujeme!