Mladý maliar Andrej Dúbravský strávil pandemický rok v Rastislaviciach. Prvé mesiace mu tam robil spoločnosť aj jeho partner Peter Bebjak. Ako im to spolu klape? „S Bebíčkom spolu chodíme desať rokov, ale reálne sme doteraz spolu žili tak dva mesiace v roku, ak nerátame víkendy a dovolenky. Obával som sa, že si nebudeme rozumieť, ale nebolo to tak,“ prezradil Dúbravský Denníku N.

Na snímke Peter Bebjak si preberá cenu v kategórií Divadlo a audiovizuálne umenie počas galavečera 24.ročníka udeľovania prestížneho ocenenia Krištáľové krídlo. Zdroj: MICHAL SMRČOK

Aké bolo ich spoločné nažívanie? „Jediný problém spočíval v tom, že vyváral. Keby normálne, to by mi neprekážalo, lenže on sa každé ráno zobudil s tým, že by si dal nejakú polievočku. Zašiel do obchodu a uvaril šesť litrov. Dal si z nej za jednu žufanku a už varil ďalšiu,” dodal.